/R E P R I S E -- Invitation aux journalistes - Décès d'un travailleur de la Ferme Donold Lapointe et fils inc. : la CNESST rend publiques les conclusions de son enquête/





SHERBROOKE, QC, le 20 févr. 2019 /CNW Telbec/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rendra publiques le 21 février les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie à un jeune travailleur guatémaltèque pour la Ferme Donold Lapointe et fils inc. à Lambton, le 18 août 2018.

Les journalistes sont conviés à une conférence de presse à laquelle prendront part Mme Sophie Leclerc, ing., et M. Sylvain Roy, ing., inspecteurs au dossier, ainsi que M. Robert Larouche, directeur du Service de la prévention-inspection, tous trois de la Direction régionale de l'Estrie de la CNESST.

Date : Jeudi 21 février Heure : 10 h Lieu : 1650, rue King Ouest, salle 400-A

Sherbrooke (Québec) J1J 2B3

Source : Julie Fournier, responsable des communications

CNESST - Direction régionale de l'Estrie

Téléphone : 819 821-5000, poste 5041

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

Communiqué envoyé le 21 février 2019 à 07:30 et diffusé par :