De Pro Bono Québec à Justice Pro Bono - Justice Pro Bono souligne les accomplissements d'une décennie en faisant peau neuve!





MONTRÉAL, le 21 févr. 2019 /CNW Telbec/ - C'est à l'occasion d'une soirée festive sous le signe de la gastronomie, que Justice Pro Bono, la nouvelle appellation de Pro Bono Québec, a souligné hier soir son dixième anniversaire. Dix années au cours desquelles la communauté juridique québécoise a démontré qu'elle a à coeur l'accès à la justice pour tous les Québécois. Sous la présidence d'honneur de Me Caroline Poirier, vice-présidente, Affaires juridiques chez TELUS et de Me Daniel Desjardins, vice-président principal, Affaires juridiques et secrétaire de la Société Bombardier inc., les convives ont pu se remémorer les faits d'armes de l'organisme au cours de la dernière décennie.

Une belle idée qui a fait du chemin

L'épineuse question de l'accessibilité à la justice ne date pas d'hier. De toutes époques, elle a été une source de préoccupation pour les juristes québécois. Au milieu des années 2000, un groupe d'avocats d'une dizaine de grands cabinets juridiques de Montréal ainsi que des représentants de la magistrature et du Barreau du Québec ont décidé de s'y attaquer, sous la gouverne de Me Guy Pratte.

« Les avocats québécois sont des gens pragmatiques. C'est dans la perspective d'accroître l'accès à la justice pour nos concitoyens que nos collègues ont pris le taureau par les cornes afin de structurer l'offre de services juridiques dispensés de façon « pro bono », permettant ainsi de promouvoir cette culture dans la communauté juridique québécoise. Cette initiative a mené à la création, le 25 septembre 2008, de Pro Bono Québec, un organisme phare du Barreau du Québec », a indiqué Me Christine Carron, avocate émérite et présidente du conseil d'administration de Justice Pro Bono.

Depuis sa naissance, Justice Pro Bono a pu coordonner des centaines d'interventions, de la part des cabinets qui adhèrent à la philosophie du « pro bono », témoignant ainsi de l'implication des avocates et des avocats dans la communauté. Après dix années, Justice Pro Bono est fière d'avoir traité près de 1 850 requêtes citoyennes en plus d'avoir répondu à plus de 15 000 demandes d'information permettant d'orienter les Québécois dans le dédale juridique.

Parmi les affaires les plus médiatisées, pensons au récent cas de Marie-Ève Maillé, une chercheuse de l'UQAM appelée comme témoin experte dans une action collective contre un projet éolien, qui fut représentée avec succès par un avocat référé par Justice Pro Bono alors que l'entreprise visée par l'action voulait la forcer à révéler l'identité des personnes rencontrées dans le cadre d'une recherche sur le projet éolien en question.

Faire peau neuve tout en poursuivant la mission

Les convives ont eu droit à une présentation en primeur du logo de Justice Pro Bono, nouveau nom sous lequel opérera désormais Pro Bono Québec dans la poursuite de sa mission.

Conçue par la firme Réservoir, la nouvelle marque conserve les termes « Pro Bono », évoquant ainsi les services offerts bénévolement par des avocates et avocats de toutes les régions du Québec pour donner accès à la justice au plus grand nombre de gens, particulièrement les plus démunis. La signature « Avocates et avocats bénévoles » facilite d'ailleurs la compréhension des services prodigués par l'organisme auprès de sa clientèle.

« Avec ses éléments visuels rafraîchis et sa simplicité, la nouvelle marque évoque mieux la mission de l'organisme et nous avons bon espoir qu'elle traversera l'épreuve du temps, permettant à un plus grand nombre de juristes et de justiciables québécois de s'y rallier. Nous apprécions particulièrement le coeur qu'elle arbore puisqu'il représente bien l'empathie et l'accessibilité des avocates et des avocats qui offrent bénévolement leur expertise légale à des gens qui ne pourraient autrement s'offrir leurs services », a pour sa part commenté Nancy Leggett-Bachand, directrice générale de Justice Pro Bono.

De belles réalisations porteuses d'avenir

Justice Pro Bono compte bien poursuivre sa lancée au courant des prochaines années. L'organisme compte déjà à son actif des projets structurants d'accès à l'information juridique et à la justice. Pensons au premier partenariat médico-légal au Québec mis en place à l'Hôpital de Montréal pour enfants il y a bientôt deux ans, ou aux « cliniques » juridiques dédiées aux populations les plus éloignées du Grand Nord ainsi qu'aux consultations juridiques gratuites en partenariat avec Médecins du Monde. La Boussole juridique, un outil de recherche indispensable pour les clientèles défavorisées aux prises avec des problèmes d'ordre juridique, a également connu un grand succès, tout comme le programme de causes d'intérêt public destiné à ceux et celles qui n'ont pas accès à l'aide juridique.

Forte des enseignements tirés de catastrophes naturelles, accidentelles ou environnementales comme les tristes épisodes vécus lors de la tragédie de Lac-Mégantic ainsi qu'à l'occasion des inondations de Pierrefonds, Justice Pro Bono s'active par ailleurs à mettre en place, dans un avenir rapproché, une « cellule de crise juridique » qui permettra de mobiliser la communauté juridique. Les avocates et avocats des régions concernées pourront ainsi offrir gratuitement temps et expertise aux personnes en situation précaire.

À propos de Justice Pro Bono

Justice Pro Bono Québec est un organisme à but non lucratif, créé en 2008 sous le nom de Pro Bono Québec, à l'initiative du Barreau du Québec. Sa mission est de mobiliser les avocates et les avocats de toutes les régions du Québec pour qu'ils offrent bénévolement temps et expertise, au bénéfice des individus et des OBNL québécois n'ayant pas les ressources nécessaires pour accéder à des services juridiques de qualité.

SOURCE Justice Pro Bono

Communiqué envoyé le 21 février 2019 à 07:30 et diffusé par :