Fiera Immobilier annonce des résultats records pour 2018 et un excellent début d'année 2019 pour le Fonds CORE





MONTRÉAL, le 21 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Fiera Immobilier Ltée (« Fiera Immobilier »), chef de file en gestion de produits de placement et filiale de la Corporation Fiera Capital (la « Société ») (TSX: FSZ), est ravie d'annoncer des volumes de placement records pour l'exercice clos le 31 décembre 2018 et un excellent début d'année 2019 pour le Fonds CORE Fiera Immobilier (le « Fonds CORE »), son fonds phare.

En 2018, le Fonds CORE a conclu des transactions de plus de 600 millions de dollars, dont l'acquisition de six portefeuilles distincts. Au total, les transactions ont visé 33 propriétés totalisant 3,5 millions de pieds carrés.

Faits saillants des transactions du Fonds CORE en 2018

Acquisitions :

Un portefeuille industriel composé de trois immeubles à locataires multiples et d'un immeuble comptant un seul locataire, qui totalisent une superficie de plus 460 000 pieds sur un site de 32,6 acres à Calgary ainsi qu'à Edmonton .

ainsi qu'à . Un portefeuille de quatre immeubles de bureaux de catégorie A de plus de 340 000 pieds carrés situés en banlieue d' Ottawa et qui comptent environ 3 acres de terres, lesquels pourront servir à des agrandissements et à des aménagements.

et qui comptent environ 3 acres de terres, lesquels pourront servir à des agrandissements et à des aménagements. Sunwapta Business Park, un parc industriel de 410 000 pieds carrés construit récemment dans le nord-ouest d' Edmonton .

. Un portefeuille industriel de plus de 900 000 pieds carrés, qui contient neuf immeubles comptant un ou plusieurs locataires à Montréal et à Québec.

Quatre immeubles de commerce de détail de 900 000 pieds carrés situés dans des marchés établis et en croissance en Colombie-Britannique et en Ontario ; ceux-ci sont loués à 99 % à des locataires de qualité qui répondent aux besoins de la vie de tous les jours.

; ceux-ci sont loués à 99 % à des locataires de qualité qui répondent aux besoins de la vie de tous les jours. Une participation de 75 % dans le projet d'un immeuble de bureaux de six étages de catégorie A situé dans le centre-ville de Kitchener, possédant la certification LEED Or, qui totalise 126 000 pieds carrés et dont le locataire principal est un cabinet d'avocat.

La participation restante dans un portefeuille industriel de 200 000 pieds carrés comprenant quatre actifs situés au Manitoba et en Alberta et comptant des locataires à long terme.

et en et comptant des locataires à long terme. L'ajout d'une participation de 90 % dans des propriétés à logements multiples de trois étages et totalisant 69 unités à la stratégie de portefeuille d'immeubles à logements multiples, qui comporte 9 actifs et 296 unités.

Ventes :

Une propriété de 3 000 pieds carrés située dans le centre-ville de Toronto , ce qui a permis au Fonds CORE de liquider un placement non essentiel et de récolter un gain intéressant.

, ce qui a permis au Fonds CORE de liquider un placement non essentiel et de récolter un gain intéressant. Une propriété de 29 000 pieds carrés à Edmonton , qui a récemment été louée à plus long terme à un locataire assujetti à des clauses de location restrictives et dont la valeur est maximisée dans le contexte actuel.

Faits saillants financiers de 2019 :

Le Fonds CORE détient des actifs sous contrats de plus 300 millions de dollars, dont un portefeuille acquis récemment de 13 immeubles de bureaux de plus de 700 000 pieds carrés sur un site de 31,5 acres près de l'aéroport international de Vancouver.

« Ces acquisitions favorisent la grande diversification de notre portefeuille sur le plan géographique et du point de vue des types de propriétés, a déclaré Peter Cuthbert, président, Fiera Immobilier. Elles contribuent à la solidité et à la stabilité du revenu et offrent des occasions de croissance ainsi qu'une plus grande diversification géographique et sectorielle. Qui plus est, elles génèreront un rendement soutenu dont tirera profit notre bassin d'investisseurs diversifié et en pleine croissance. »

« Nous poursuivons en 2019 notre lancée amorcée à la fin de 2018, a ajouté William Secnik, vice-président principal, Placements. Dans un environnement concurrentiel, l'équipe de Fiera Immobilier a été en mesure d'acquérir des actifs permettant à nos investisseurs de diversifier davantage leurs placements dans la catégorie d'actif de l'immobilier. »

« L'équipe de Fiera Immobilier a su établir une solide feuille de route en matière de déploiement de capitaux et a réussi à faire en sorte que le Fonds CORE produise un rendement se situant dans le premier quartile sur un an, trois ans et cinq ans. Ses efforts sont donc couronnés d'un franc succès, a souligné Blair McCreadie, gestionnaire du Fonds. »

À propos de Fiera Immobilier Limitée

Fiera Immobilier limitée est une société canadienne de placement immobilier de premier ordre qui offre des occasions de placement direct en immobilier à sa clientèle d'investisseurs institutionnels, de fondations et de fonds de dotation ainsi qu'aux investisseurs fortunés.

Au 31 décembre 2018, Fiera Immobilier gérait un actif de 3,2 milliards de dollars canadiens composé du Fonds CORE Fiera Immobilier, du Fonds Opportunités Fiera Immobilier - Région du Grand Toronto, du Fonds Fiera Immobilier d'hypothèques Core, des fonds d'opportunités Fiera Immobilier (fonds I, II et financement mezzanine) et de comptes distincts. Par l'entremise d'investissements directs dans des biens immobiliers de première qualité à l'échelle du Canada, Fiera Immobilier offre des stratégies qui génèrent des rendements stables, des revenus croissants ainsi qu'une plus-value du capital. Ces stratégies comprennent des édifices de calibre institutionnel des segments du commerce de détail, des tours de bureaux, des propriétés industrielles et des immeubles résidentiels à logements multiples sur les principaux marchés du Canada.

Pour obtenir de plus amples renseignements, entre autres sur les actifs immobiliers dans lesquels la société a investi, visitez le www.fieraproperties.com. Le présent document n'est fourni qu'à titre informatif et ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'achat des titres d'une entité.

À propos de Corporation Fiera Capital

Corporation Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante d'envergure mondiale dont l'actif sous gestion se chiffrait à approximativement 136,7 milliards de dollars canadiens au 31 décembre 2018. La firme offre des solutions multi-actifs personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs traditionnelles et alternatives. Nos stratégies s'adressent à une clientèle institutionnelle, de gestion privée et d'investisseurs individuels établie en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie. Fiera Capital est à l'avant-garde de la science de la gestion de placement et a à coeur de créer une richesse durable pour ses clients. Les titres de Fiera Capital sont négociés sous le symbole boursier FSZ à la Bourse de Toronto. www.fieracapital.com

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs sont fournis par les membres américains du groupe de la Société, qui sont des conseillers en placement inscrits auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »). De plus, Fiera Capital (UK) Limited et Fiera Capital (IOM) Limited, deux membres du groupe de la Société, sont toutes deux inscrites en qualité de conseiller en placement auprès de la SEC. Les activités de Fiera Capital (UK) Limited sont autorisées et réglementées par la Financial Conduct Authority au Royaume-Uni, et Fiera Capital (IOM) Limited est titulaire d'une licence délivrée par la Isle of Man Financial Services Authority. L'inscription auprès de la SEC n'implique pas de niveau de compétence ou de formation précis.

Des renseignements supplémentaires concernant Corporation Fiera Capital, notamment sa notice annuelle, sont disponibles sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

