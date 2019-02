L'entreprise Terramera obtient un financement de 10 millions de dollars US de BDC





Cet investissement aidera l'entreprise de technologies pures de Vancouver à commercialiser des technologies promettant de révolutionner l'agriculture

MONTRÉAL, le 21 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de son engagement envers les entreprises novatrices de technologies propres canadiennes à fort potentiel, BDC fournira du capital de croissance de 13 millions de dollars (10 millions de dollars US) à Terramera, un chef de file en matière de technologie de production d'aliments sains qui est à l'avant-garde d'un avenir durable pour l'agriculture.

Terramera se servira du financement comme capital de croissance pour soutenir les installations, l'équipement et la dotation afin d'accélérer la mise en marché de ses technologies déterminantes promettant de révolutionner l'agriculture régénératrice.

Le financement fourni par la division Technologies propres de BDC sous forme de prêt subordonné permettra également à Terramera d'accélérer la recherche et le développement de produits naturels d'origine végétale pour remplacer les pesticides et les engrais chimiques. Ces produits pourraient accroître considérablement le rendement agricole tout en réduisant drastiquement l'utilisation de produits chimiques de synthèse.

« Nous sommes ravis de travailler avec BDC pour concrétiser notre vision de créer un monde où il y a assez d'aliments sains à un prix abordable pour tout le monde, et ce, en tirant parti de la technologie », a déclaré Karn Manhas, fondateur et chef de la direction de Terramera. « Notre objectif est d'aider à accroître le rendement agricole mondial de 20 % tout en réduisant la quantité de produits chimiques utilisés en agriculture de 80 % d'ici 2028. Nous pourrions ainsi avoir une incidence positive sur au moins un milliard de personnes et sur l'économie de l'agriculture. Il est essentiel de travailler à l'atteinte de ces objectifs pour alimenter une population mondiale de plus en plus nombreuse en utilisant des solutions durables et régénératives. »

« Terramera représente le type d'entreprise transformatrice avec laquelle BDC est fière de collaborer », a déclaré Susan Rohac, vice-présidente, Technologies propres à BDC. « Grâce à ses technologies très prometteuses et à son équipe technique et de gestion talentueuse, Terramera est très bien positionnée pour se démarquer et concrétiser sa vision d'améliorer la sécurité alimentaire à l'échelle mondiale. »

En janvier, Terramera a été nommée pour la deuxième année consécutive au palmarès Global Cleantech 100, qui récompense les 100 entreprises de technologies propres les plus influentes à l'échelle mondiale. L'entreprise Terramera de Vancouver fabrique des produits pour les agriculteurs et les consommateurs afin de répondre à la demande croissante pour des aliments sains et des solutions de rechange aux pesticides et aux engrais chimiques traditionnels, ce qui représente un marché de 78 milliards de dollars US.

Le financement de BDC est effectué dans le cadre de l'engagement de 700 millions de dollars sur cinq ans de la Banque annoncé en 2018. Cet engagement vise à aider les entreprises de technologies propres canadiennes à fort potentiel, dont les technologies ou les produits sont prêts pour la mise en marché, à financer des projets d'expansion qui exigent d'importants investissements et à atteindre rapidement leurs objectifs de croissance.

Au sujet de Terramera

Terramera est un chef de file mondial en matière de technologie de production d'aliments sains. Sa mission est d'accroître le rendement mondial tout en réduisant l'utilisation de produits chimiques afin d'offrir des aliments sains à prix abordable pour tous. Terramera développe des solutions de rechange naturelles hautement performantes aux pesticides et aux engrais chimiques. Nous avons pris l'engagement de cultiver des habitations et des environnements sécuritaires et sains et de développer des produits naturels très efficaces pour les consommateurs et les agriculteurs. Terramera utilise la technologie pour tirer profit de la nature afin que nous puissions vivre plus sainement, rendre les aliments sains abordables et nourrir la planète. Pour en savoir plus, visitez le site :

terramera.com

