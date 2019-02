/R E P R I S E -- Avis de convocation - Assurance récolte : un énorme préjudice aux producteurs agricoles du Québec/





LA POCATIÈRE, QC, le 19 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le prix du foin a presque doublé sur le marché en raison de la pénurie provoquée par la sécheresse de l'été dernier. Les agriculteurs vivent très difficilement cette situation, d'autant plus qu'Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) refuse d'approuver un changement mineur au programme québécois d'assurance récolte permettant un dédommagement plus représentatif des pertes réellement encourues.

Ce refus inexcusable qui cause un énorme préjudice aux producteurs agricoles du Québec sera le sujet d'une conférence de presse donnée le 21 février prochain par l'Union des producteurs agricoles (UPA) et ses fédérations régionales du Bas-Saint-Laurent, de la Chaudière-Appalaches et du Saguenay - Lac-Saint-Jean, en compagnie de parlementaires de l'opposition officielle à la Chambre des communes.

Quoi : Conférence de presse assurance récolte (foin)



Qui : Martin Caron, premier vice-président, UPA

James Allen, président, Fédération de l'UPA de la Chaudière-Appalaches

Gilbert Marquis, président, Fédération de l'UPA du Bas-Saint-Laurent

Mario Théberge, président, Fédération de l'UPA du Saguenay - Lac-Saint-Jean (par visioconférence)

Luc Berthold, député fédéral de Mégantic - L'Érable (par visioconférence)

Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny?--?L'Islet?--?Kamouraska?--?Rivière-du-Loup



Quand : Jeudi 21 février 2019, 9 h



Où : UPA Bas-Saint-Laurent

1120, 6e Avenue Pilote, La Pocatière





