/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Résultats financiers 2018 de la Caisse de dépôt et placement du Québec/





MONTRÉAL, le 20 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités à une rencontre de presse au sujet des résultats financiers de l'année 2018 de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Cette rencontre se tiendra le jeudi 21 février 2019, à compter de 9 h 15.

Le président et chef de la direction, Michael Sabia, et des membres du comité de direction présenteront les résultats et répondront aux questions des journalistes.

Date : Le jeudi 21 février 2019



Heures : 9 h 15 : Remise des documents sous embargo

10 h 00 : Rencontre de presse (sans caméra)

11 h 00 : Levée de l'embargo sur la diffusion des résultats

À noter : les photos et images vidéo pourront être prises uniquement après la rencontre de presse . Michael Sabia répondra alors à quelques questions à la caméra.

Lieu : Édifice Jacques-Parizeau

1000, place Jean-Paul-Riopelle

Montréal (Québec)

Salle A9.50

IMPORTANT :

Afin de faciliter votre entrée et vos déplacements, veuillez confirmer votre présence auprès de l'équipe des Relations avec les médias au 514 847-5493.

SOURCE Caisse de dépôt et placement du Québec

Communiqué envoyé le 21 février 2019 à 07:00 et diffusé par :