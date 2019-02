Air Canada lancera des vols saisonniers entre Calgary et London





Correspondances pratiques à la plaque tournante de Calgary pour l'Alberta et la Colombie-Britannique

MONTRÉAL, le 21 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Air Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle lancera de nouveaux vols saisonniers quotidiens entre Calgary et London, qui seront assurés du 24 juin à la mi-octobre 2019. Ces vols seront exploités par A319 d'Airbus d'Air Canada Rouge, qui offre le choix entre deux cabines, des options Wi-Fi et des divertissements à bord diffusés en continu sur les appareils personnels.

« Nous sommes heureux d'étendre le réseau intérieur d'Air Canada reliant London à notre plaque tournante de Calgary en proposant des vols saisonniers quotidiens cet été. Nous avons stratégiquement ajouté ces vols sans escale entre l'important marché du sud de l'Ontario et l'Alberta afin de permettre des déplacements pratiques de point à point, ainsi que des correspondances faciles à notre plaque tournante de Calgary avec des destinations partout en Alberta et en Colombie-Britannique, dont l'île de Vancouver, a affirmé Mark Galardo, vice-président - Planification du réseau d'Air Canada. À London, nos nouveaux vols sur Calgary s'ajoutent à nos vols à destination de Montréal et de Toronto, afin d'offrir à nos clients de la grande région du sud-ouest de l'Ontario des options de correspondance inégalées à trois plaques tournantes pratiques lorsqu'ils se rendront à leur destination finale cet été. »

« C'est une excellente nouvelle pour les voyageurs du sud-ouest de l'Ontario, s'est réjoui Mike Seabrook, chef de la direction de l'aéroport international de London. Air Canada continue de démontrer son engagement à l'égard de notre région et augmente de façon constante le nombre de destinations qu'elle dessert au départ de London. Compte tenu de notre approche du voyage axée sur la commodité et le confort à l'aéroport international de London, les passagers adoreront ce nouveau service. »

« Ce nouveau vol offre aux Albertains un lien direct avec l'ouest de l'Ontario et raccourcira le trajet à destination de l'Ouest canadien pour les passagers en provenance de l'Est, a souligné Michael Hayward, vice-président - Marketing et Expérience client de l'Administration de l'aéroport de Calgary. Nous tenons à remercier et à féliciter Air Canada pour ce nouveau vol. »

Numéro de vol Départ Heure locale Arrivée Heure locale AC1697 London (YXU) 07:00 Calgary (YYC) 09:08 AC1698 Calgary (YYC) 16:10 London (YXU) 21:58

Les vols sont maintenant offerts à la vente, à des tarifs promotionnels spéciaux, à aircanada.com, dans l'application Air Canada, auprès des Centres de services d'Air Canada et par l'intermédiaire des agents de voyages.

Les passagers de tous les vols d'Air Canada peuvent accumuler et échanger des milles Aéroplan. De plus, ceux qui y sont admissibles peuvent profiter de l'enregistrement prioritaire, de l'accès au salon Feuille d'érable dans les principaux aéroports, de l'embarquement hâtif et d'autres avantages.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, desservant plus de 220 aéroports répartis sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes du monde et il a accueilli près de 51 millions de clients en 2018. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs sur 64 aéroports au Canada, 60 aux États-Unis et 98 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 317 aéroports dans 193 pays. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax, qui a également proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2018. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/fr/media, suivez @AirCanada sur Twitter et joignez-vous à Air Canada dans Facebook.

