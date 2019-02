Adaptiiv signe un partenariat avec un centre d'oncologie canadien de premier plan





HALIFAX, le 21 févr. 2019 /CNW/ - Adaptiiv Medical Technologies Inc. (Adaptiiv) a le plaisir d'annoncer que le Centre hospitalier de l'Université de Montréal, le CHUM, devient son plus récent partenaire. Les deux organisations ont accepté de collaborer afin de concevoir, d'élaborer et de valider une nouvelle solution pour la curiethérapie de surface et la curiethérapie intracavitaire au sein du logiciel 3DBolus d'Adaptiiv.

Le CHUM est un hôpital novateur qui se consacre à servir les patients. Dans cet hôpital, on offre des soins spécialisés et ultraspécialisés de la plus haute qualité aux patients ainsi qu'au public venant de partout au Québec. Grâce à son expertise unique et à ses innovations sans pareil, le CHUM vise à améliorer la santé des adultes et de la population vieillissante. En tant qu'hôpital de l'Université de Montréal, le CHUM est dévoué aux soins, à la recherche, à l'enseignement, à la promotion de la santé ainsi qu'à l'évaluation des technologies et des méthodes d'intervention en santé dans le but de constamment améliorer la qualité des soins et la santé de la population. Depuis l'automne 2017, les nouvelles installations du CHUM donnent un second souffle à l'expérience des patients et de leurs familles.

« Nous sommes enthousiastes à l'idée de prendre part à cette technologie révolutionnaire », a déclaré François DeBlois, chef du Service de physique en radio-oncologie au CHUM. M. DeBlois est emballé par la collaboration. Il ajoute : « Adaptiiv est la première entreprise à offrir une plateforme qui s'intègre entièrement dans le processus de traitement existant. Son équipe a montré sa capacité à élaborer et à valider de nouvelles idées qui peuvent être mises en oeuvre immédiatement dans le cadre de traitements. Cette occasion de collaborer avec Adaptiiv à l'élaboration et à la mise en valeur de nouvelles façons d'utiliser la curiethérapie peut entraîner des progrès remarquables dans le domaine de la radiothérapie. »

Le logiciel 3DBolus d'Adaptiiv est une solution logicielle clés en main qui permet aux médecins de créer, grâce à l'impression 3D, des appareils de radiothérapie propres à chaque patient. Les appareils fabriqués au moyen du logiciel d'Adaptiiv épousent le corps du patient et, ainsi, améliorent son expérience et l'administration de la dose. De cette façon, les patients sont plus à l'aise durant le traitement et, puisque le logiciel s'intègre complètement dans le système de planification de traitement du centre d'oncologie, les délais de production et de mise en place sont radicalement réduits.

« Nous sommes très heureux de faire cette annonce », a révélé Peter Hickey, président-directeur général d'Adaptiiv. « Grâce à cette collaboration avec François et son équipe du CHUM, Adaptiiv continue de faire d'importants progrès dans le combat contre le cancer en transposant cette technologie révolutionnaire dans des applications concrètes », a-t-il ajouté.

Adaptiiv est la première entreprise au monde à recevoir l'autorisation de ne pas respecter l'alinéa 510(K) de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avant de pouvoir commercialiser son logiciel d'impression 3D destiné au domaine de la radiothérapie. Le logiciel de l'entreprise est utilisé aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Israël, en Irlande, à Hong Kong et en Angleterre.

Adaptiiv Medical Technologies Inc. est la référence en matière de logiciel de conception par impression 3D d'appareils médicaux servant dans le domaine de la radiothérapie. Adaptiiv, dont le siège social est situé à Halifax, en Nouvelle-Écosse (Canada), façonne l'avenir des soins de santé propres à chaque patient grâce à l'innovation et à des partenariats avec des centres d'oncologie partout dans le monde. Adaptiiv a reçu l'autorisation de ne pas respecter l'alinéa 510(K) de la FDA, est conforme aux normes ISO 13485 et possède le marquage CE.

