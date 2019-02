Le FPI PRO nommé l'un des fonds les plus performants du TSX-V





MONTRÉAL, 21 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds de placement immobilier PRO (le « FPI PRO » ou le « FPI ») (TSXV : PRV.UN) a le plaisir d'annoncer qu'il s'est classé, pour la première fois, au palmarès Croissance 50 de 2019, qui célèbre les entreprises ayant affiché les meilleures performances à la Bourse de croissance TSX (la « Bourse ») au cours de la dernière année. Le classement comprend 10 entreprises issues de chacun des cinq secteurs d'activité, qui sont évaluées en fonction de l'augmentation de leur capitalisation boursière, de l'appréciation du cours de leurs actions et de leur volume de négociation.



« Après cinq années de solide croissance depuis la création du FPI en 2013, cette reconnaissance constitue un accomplissement remarquable pour l'équipe du FPI PRO. Nous sommes très fiers de la valeur que nous avons créée pour nos porteurs de parts, a déclaré James W. Beckerleg, président et chef de la direction. Au cours de cette période, nous avons fait croître notre portefeuille d'immeubles dont la valeur est passée de 6,1 millions de dollars au début de 2013 à plus de 500 millions de dollars à la fin de 2018, ainsi que notre résultat global net et notre résultat d'exploitation net1) pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2018, qui ont atteint respectivement 12,3 millions de dollars et 18,4 millions de dollars. Nous avons également produit un rendement attrayant et constant et versé des distributions mensuelles de façon ininterrompue depuis janvier 2014. »

Le FPI PRO a franchi des jalons clés en 2018 :

Nous sommes maintenant présents dans 9 provinces canadiennes avec 84 immeubles répartis dans l'ensemble du Canada;

Nous avons poursuivi notre expansion et notre portefeuille est de plus en plus diversifié, tant sur le plan des catégories d'actifs que de la géographie;

Nous avons développé un solide programme d'acquisitions;

Nous avons réalisé deux financements par capitaux propres totalisant 69,1 millions de dollars, y compris avec de grands groupes bancaires;

Nous avons acquis une plateforme de gestion immobilière et considérablement progressé dans le rapatriement projeté de la gestion de nos actifs à l'interne : deux mesures stratégiquement importantes qui devraient créer une valeur supérieure pour les porteurs de parts.

« Notre objectif est de bâtir un FPI commercial diversifié de moyenne capitalisation au Canada, et nous sommes en voie de l'atteindre. De plus, nous sommes bien positionnés pour franchir la prochaine étape de notre croissance grâce à une stratégie claire visant à accroître les résultats et la valeur de l'actif net pour nos porteurs de parts », a conclu M. Beckerleg.

À propos du FPI PRO

Le FPI PRO est une fiducie de placement immobilier à capital variable non constituée en personne morale, qui détient en propriété un portefeuille diversifié de 84 immeubles commerciaux répartis dans l'ensemble du Canada d'une valeur de 509 millions de dollars et représentant une superficie locative brute de plus de 3,7 millions de pieds carrés. Créé en mars 2013, le FPI PRO est principalement axé sur les marchés secondaires forts au Québec, dans le Canada atlantique et en Ontario, ainsi que sur une expansion sélective dans l'Ouest canadien.

Indicateurs clés non conformes aux IFRS et indicateurs clés du rendement d'exploitation

Les états financiers consolidés du FPI PRO sont préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (les « IFRS »). Dans le présent communiqué, en tant que complément aux résultats présentés conformément aux IFRS, le FPI PRO communique et analyse certaines mesures financières non conformes aux IFRS, dont le résultat d'exploitation net. Ces mesures non conformes aux IFRS ne sont pas définies dans les IFRS, n'ont pas de signification normalisée et pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres émetteurs. Le FPI PRO a présenté ces mesures non conformes aux IFRS puisque la direction est d'avis qu'il s'agit de mesures pertinentes de la performance opérationnelle sous?jacente et de la gestion de la dette du FPI PRO. Les mesures non conformes aux IFRS ne devraient pas être considérées comme une mesure de remplacement du résultat net, des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation (ou utilisés dans le cadre de celles-ci) ou de paramètres comparables établis conformément aux IFRS en tant qu'indicateurs du rendement, de la liquidité, des flux de trésorerie et de la rentabilité du FPI PRO. Pour obtenir une description complète de ces mesures et, le cas échéant, du rapprochement par rapport à la mesure la plus directement comparable qui est calculée conformément aux IFRS, veuillez vous reporter à la rubrique « Indicateurs clés non conformes aux IFRS et indicateurs clés du rendement d'exploitation » du rapport de gestion du FPI PRO pour le trimestre clos le 30 septembre 2018, qui est affiché sur SEDAR sous le profil du FPI PRO, au www.sedar.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières en vigueur. Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et sont assujettis à bon nombre de risques et incertitudes, dont plusieurs sont indépendants de la volonté du FPI PRO et peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont énoncés, explicitement ou implicitement, dans les énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué comprennent, notamment, des énoncés portant sur la performance financière future du FPI PRO, l'exécution de sa stratégie de croissance, y compris son objectif de bâtir un FPI commercial diversifié de moyenne capitalisation, et le rapatriement projeté de la fonction de gestion des actifs à l'interne. Les objectifs et les énoncés prospectifs du FPI PRO sont fondés sur certaines hypothèses, notamment celles selon lesquelles i) le FPI PRO obtiendra du financement à des conditions favorables, ii) le niveau futur d'endettement du FPI PRO et son potentiel de croissance futur correspondront toujours à ses attentes actuelles, iii) aucune modification apportée aux lois fiscales ne nuira à la capacité de financement du FPI PRO ni à ses activités, iv) l'incidence de la conjoncture économique et de la conjoncture financière mondiale actuelles sur les activités du FPI PRO, dont sa capacité à obtenir du financement et à accroître la valeur de ses actifs, correspondra toujours à ses attentes actuelles, v) le rendement des placements du FPI PRO au Canada donnera les résultats escomptés selon les attentes actuelles du FPI PRO et vi) les marchés financiers donneront au FPI PRO facilement accès à des titres de capitaux propres et/ou à des titres de créance.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont tous expressément donnés sous réserve de la présente mise en garde. Toute l'information prospective figurant dans le présent communiqué est présentée à la date du présent communiqué. Le FPI PRO ne s'engage pas à mettre à jour l'information prospective advenant, notamment, une nouvelle information ou de nouveaux événements dans le futur, à moins que la loi ne l'y oblige.

Des renseignements supplémentaires sur ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la dernière notice annuelle du FPI PRO, qui peut être consultée sur SEDAR, à www.sedar.com.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) ne sont responsables de l'exactitude ou de l'exhaustivité du présent communiqué.

Pour plus de renseignements :

Fonds de placement immobilier PRO : James W. Beckerleg, président et chef de la direction, 514 933-9552

Fonds de placement immobilier PRO : Gordon G. Lawlor, CPA, CA, chef des finances, 514 933-9552

1) Mesure non conforme aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Indicateurs clés non conformes aux IFRS et indicateurs clés du rendement d'exploitation ».

