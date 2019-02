Démos, lancements de produits et plus encore - La Ministre finlandaise des Transports et des Communications inaugurera le Pavillon de la Finlande au MWC19 Barcelone





Cette année, le Pavillon de la Finlande (5C41) du MWC19 Barcelone accueillera au total 19 PME finlandaises innovantes dans le domaine des technologies, dont plusieurs annonceront le lancement de nouveaux produits lors du plus grand événement mobile du monde. La ministre finlandaise des Transports et des Communications, Anne Berner, ouvrira lundi la réception de la soirée Women in Tech avec un discours sur la transformation numérique et la 5G.

Alors que le reste du monde se fait à l'idée d'adapter ses activités à la 5G, la Finlande explore déjà la 6G et envisage une société axée sur les données, rendue possible par une connectivité sans fil quasi instantanée et illimitée. Le pavillon de la Finlande au MWC19 présente l'avenir de la technologie avec ses solutions numériques abondantes, allant de la connectivité et de la 5G à l'AR/VR/XR et l'IdO.

Les 19 entreprises finlandaises, qui représentent les innovations numériques mondiales en constante évolution, présenteront leurs solutions et leurs démonstrations aux visiteurs tout au long de l'événement. Il y aura également un programme en soirée au pavillon du lundi au mercredi.

Le lundi 25 février à 17:00, la principale conférencière de la soirée consacrée aux femmes en technologie sera la Ministre finlandaise des Transports et des Communications, Anne Berner, qui ouvrira la réception avec un discours d'ouverture sur la transformation numérique et les opportunités autour de la 5G. La réception met également en lumière les opportunités de carrière dans les grandes entreprises finlandaises et illustre les raisons pour lesquelles la Finlande est le meilleur endroit au monde où les femmes peuvent poursuivre une carrière dans les entreprises de haute technologie.

"La Finlande a l'intention d'être un précurseur en tant qu'utilisateur et développeur de la technologie 5G. Notre Agence des transports et des communications, Traficom, a créé un écosystème 5G qui accélérera le développement de nouvelles innovations et de nouveaux services en collaboration avec d'autres expériences 5G", a déclaré la Ministre finlandaise des transports et des communications Anne Berner.

"La Finlande est l'environnement idéal pour les essais 5G, car notre législation favorable aux essais et notre réglementation souple encouragent les expérimentations des nouvelles technologies et des innovations. L'écosystème compte déjà près de soixante-dix entités membres différentes qui comprennent par exemple des villes, des ports, l'aviation et des centres de recherche ", ajoute Mme Berner.

"C'est un honneur d'accueillir la Ministre Berner pour l'ouverture de notre pavillon au CMM19," déclare Hanna Marttinen-Deakins, Senior Director of ICT & Digitalization chez Business Finland. "La Finlande est très enthousiaste et se réjouit à l'idée de permettre aux sociétés de confiance numérique de disposer de technologies et de méthodes de travail adaptées. L'infrastructure numérique sera notre nouvelle infrastructure essentielle, et nous invitons les entreprises et les pays du monde entier à collaborer avec nous. Business Finland annoncera prochainement d'importants investissements dans ce domaine."

Le mardi 26 février à 17:00, le conférencier principal au pavillon sera Antti Aumo, Executive Director de Business Finland, qui donnera une allocution sur la Finlande et les effets de la 5G/6G sur le développement et les entreprises. Le discours d'ouverture sera suivi d'une table ronde avec des experts de Cloudstreet, Miradore, L'Université d'Oulu, et Wirepas.

Le mercredi 27 février à 17:00, les principaux conférenciers au pavillon seront Juha-Matti Liukkonen de Reaktor, Tuomas Korpela du VTT Technical Research Center of Finland et Antonio Franchi de l'Agence spatiale européenne. Les orateurs exploreront les perspectives commerciales et le développement de la nouvelle économie spatiale.

LES ENTREPRISES EN UN COUP D'OEIL

Les 19 entreprises du pavillon finlandais présenteront leur dernière collection d'innovations numériques. Plusieurs entreprises, dont Exomi et Optofidelity, lanceront de nouveaux produits à la CMM19.

Entre autres, la société de développement de produits et de conception de solutions pour l'IdO Haltian gagne rapidement en notoriété à l'échelle internationale. En 2018, Gartner a récompensé Haltian en lui décernant le prix Cool Vendor dans la catégorie des fournisseurs de services IdO, et la société a récemment réalisé l'un des plus gros investissements en Finlande en 2018.

Entre-temps, Varjo, le chef de file de la technologie des casques VR/XR de qualité industrielle, vient d'annoncer le premier appareil de réalité virtuelle à résolution oculaire humaine au monde, le Varjo VR-1. Le VR-1 s'adresse exclusivement aux professionnels du design industriel, de la formation et de la simulation, de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction. Le premier casque Varjo a une résolution de plus de 20 fois supérieure à celle de tout autre casque VR actuellement sur le marché. Le VR-1 est également livré avec le système de suivi oculaire intégré le plus avancé au monde, permettant des analyses de haute précision et une interaction avec le contenu VR de résolution comparable à celle de l'oeil humain.

Ce ne sont là que quelques exemples de l'expertise numérique révolutionnaire des entreprises finlandaises, qui sera pleinement mise en valeur au MWC19. Pour la liste complète des entreprises et le programme détaillé, visitez notre site Web : https://www.businessfinland.com/mwc

Business Finland est l'organisation finlandaise de financement, de commerce, d'investissement et de promotion de l'innovation et des voyages, dont le siège est à Helsinki. Business Finland appartient entièrement au gouvernement finlandais, qui emploie quelque 600 experts répartis dans 40 bureaux dans le monde et 20 bureaux régionaux en Finlande. Business Finland fait partie du réseau Team Finland. www.businessfinland.com

