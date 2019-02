Supremex annonce de bons résultats du T4 et de l'année financière 2018 et déclare un dividende trimestriel régulier





MONTRÉAL, le 21 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Supremex inc. (« Supremex » ou la « Société ») (TSX: SXP), chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d'enveloppes ainsi qu'un fournisseur de solutions d'emballage en plein essor, annonce aujourd'hui ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2018 et déclare un dividende régulier trimestriel.

Faits saillants du rendement financier du quatrième trimestre et événements récents

Produits des activités en hausse de 9,7 % en T4 2018 pour s'établir à 54,2 millions de dollars, comparativement à 49,4 millions de dollars pour le même trimestre de l'exercice précédent.

Hausse des produits des activités tirés des produits d'emballage et des produits spécialisés, qui représentaient 29,2 % des produits des activités, comparativement à 26,2 % pour le quatrième trimestre de 2017.

Le BAIIA ajusté 1 s'est établi à 8,1 millions de dollars, comparativement à 8,0 millions.

s'est établi à 8,1 millions de dollars, comparativement à 8,0 millions. Perte nette de 12,4 millions de dollars [ou (0,44 $) par action], comparativement à un résultat net de 2,3 millions de dollars (ou 0,08 $ par action), principalement attribuable à une charge de dépréciation du goodwill, sans effet sur la trésorerie, de 16,1 millions de dollars, liée aux activités d'enveloppes.

Résultat net ajusté 1 en hausse de 7,4 % pour atteindre 4,7 millions de dollars (ou 0,17 $ par action), comparativement à 4,4 millions de dollars (ou 0,16 $ par action).

en hausse de 7,4 % pour atteindre 4,7 millions de dollars (ou 0,17 $ par action), comparativement à 4,4 millions de dollars (ou 0,16 $ par action). Annonce et mise en oeuvre d'un plan de réduction des coûts en vue d'optimiser les activités du secteur des enveloppes, résultant en une charge de 1,2 millions de dollars et prévoyant générer des économies de coûts d'environ 2,7 millions de dollars par année.

Approbation d'un dividende trimestriel de 0,065 $ par action, équivalent à celui du même trimestre de l'exercice précédent.

Faits saillants du rendement financier pour l'exercice 2018

Produits des activités en hausse de 8,9 % en 2018 pour s'établir à 195,1 millions de dollars, comparativement à 179,1 millions de dollars.

BAIIA ajusté 1 en hausse pour atteindre 26,8 millions de dollars, comparativement à 26,5 millions de dollars.

en hausse pour atteindre 26,8 millions de dollars, comparativement à 26,5 millions de dollars. Perte nette de 4,8 millions de dollars [ou (0,17 $) par action], comparativement à un résultat net de 12,4 millions de dollars (ou 0,43 $ par action), principalement attribuable à une charge de dépréciation du goodwill, sans effet sur la trésorerie, de 16,1 millions de dollars, liée aux activités d'enveloppes.

Résultat net ajusté 1 en baisse de 4,2 % pour atteindre 14,1 millions de dollars (ou 0,50 $ par action), comparativement à 14,7 millions de dollars (ou 0,52 $ par action).

en baisse de 4,2 % pour atteindre 14,1 millions de dollars (ou 0,50 $ par action), comparativement à 14,7 millions de dollars (ou 0,52 $ par action). Total des dividendes déclarés sur les actions ordinaires de 0,26 $ par action, une augmentation de 6,1 % par rapport à l'exercice précédent.

Rachat de 125 000 actions ordinaires de la Société pour annulation totalisant 431 840 $ en vertu du programme d'offre publique de rachat (« OPR ») dans le cours normal des activités.

« Au cours du quatrième trimestre, les produits de nos activités et notre rentabilité d'exploitation ajustée se sont améliorés, comparativement à l'exercice 2017 ainsi qu'au trimestre précédent, marquant un renversement de la tendance observée au cours des derniers trimestres. La forte croissance engendrée par notre plateforme d'emballage et d'enveloppes américaines a continué à compenser l'effet du déclin de longue durée du marché canadien des enveloppes, » a dit Stewart Emerson, président et chef de la direction de Supremex.

« Nous entamons l'année 2019 avec une demande croissante pour nos activités d'emballage, une capacité de production accrue et une organisation plus solide, capable de tirer une valeur supplémentaire des entreprises de produits d'emballage acquises en 2016-2018. Le déménagement de Durabox étant maintenant terminé et l'intégration de notre plus récente acquisition progressant à bon rythme, nous sommes désormais bien positionnés pour poursuivre notre croissance. »

« Quant à notre secteur des enveloppes, la hausse des prix de ventes moyens du T4 a atténué l'impact inflationniste affectant le coût des intrants. En 2019, afin d'améliorer encore l'efficacité et la rentabilité de notre exploitation, nous mettrons en oeuvre les mesures de réduction des coûts récemment annoncées et nous serons constamment à la recherche de nouvelles occasions pour améliorer la répartition de nos capacités et accroître notre compétitivité et notre rentabilité. Le marché des enveloppes demeure une partie très rentable de nos activités et nous avons l'intention de protéger la rentabilité de ce secteur. »

« Comme toujours, nous réitérons notre engagement à créer de la valeur pour nos actionnaires, au moyen de dividendes et de notre programme de rachat d'actions, s'il y a lieu, tout en accélérant la mise en oeuvre de notre stratégie de diversification afin d'assurer une croissance et une rentabilité durables à long terme, » a conclu M. Emerson.

Aperçu du rendement au quatrième trimestre pour 2018

Les produits des activités, pour la période de trois mois close le 31 décembre 2018, ont augmenté de 9,7 %, ou 4,8 millions de dollars, pour s'établir à 54,2 millions de dollars, comparativement à 49,4 millions de dollars pour la période de trois mois close le 31 décembre 2017. Les produits des activités ont augmenté pour l'ensemble des produits offerts. Cette croissance est principalement attribuable aux produits d'emballage et aux produits spécialisés, qui représentent maintenant 29,2 % des produits des activités de la Société pour ce trimestre, ainsi qu'aux ventes d'enveloppes aux États-Unis.

Les produits des activités tirés du marché canadien des enveloppes se sont établis à 25,8 millions de dollars, une augmentation de 0,3 million de dollars, ou 1,1 %, comparativement aux produits du quatrième trimestre de 2017, qui se chiffraient à 25,5 millions de dollars. Le volume a diminué de 7,4 %, principalement en raison des effets conjugués du déclin de longue durée du marché des enveloppes, des mouvements de clientèle et des contrats ainsi que de l'incidence du conflit de travail à Postes Canada et d'une grève éventuelle de ses employés. Les prix de vente moyens ont augmenté de 9,2 % à la suite d'une augmentation des prix requise pour compenser la hausse du coût des intrants. À titre de référence, le volume de courrier commercial de la Société canadienne des postes a diminué de 4,6 % au cours du troisième trimestre clos le 29 septembre 20182.

Les produits des activités tirés du marché américain des enveloppes se sont établis à 12,6 millions de dollars, une augmentation de 1,6 million de dollars, ou 15,1 %, comparativement aux produits du quatrième trimestre de 2017, qui se chiffraient à 11,0 millions de dollars. Le nombre d'unités vendues était en hausse de 3,5 % malgré l'impact de l'échéance d'une alliance stratégique de production. Les prix de vente moyens ont augmenté de 11,2 %, en raison d'un portefeuille de produits plus favorable, d'une augmentation des prix facturés aux clients afin d'atténuer la hausse des coûts des intrants, et d'une variation favorable liée à la conversion de devises, due à la faiblesse du dollar canadien. À titre de référence, les volumes de courrier « First Class-Mail » du U.S. Postal Service ont connu une baisse de 3,6 % pour l'exercice clos le 30 septembre 20183.

Les produits des activités tirés des produits d'emballage ont atteint 15,8 millions de dollars, soit une croissance de 2,9 millions de dollars, ou 22,2 %, comparativement à 12,9 millions de dollars au trimestre de l'année précédente, cette hausse étant principalement attribuable à l'acquisition d'Imprimerie G2 et de Pharmaflex, conclue le 30 avril 2018, ainsi qu'à la croissance interne des produits d'emballage en carton plat.

Le BAIIA ajusté s'est établi à 8,1 millions de dollars, soit une augmentation de 0,2 million de dollars, ou 2,3 %, par rapport au quatrième trimestre de 2017. La forte croissance du marché américain des enveloppes au cours du quatrième trimestre de 2018 et l'augmentation des prix de ventes dans le marché canadien des enveloppes ont atténué en partie l'incidence de l'inflation sur le coût des intrants, principalement le papier et les frais de transport. Les marges de BAIIA ajusté du quatrième trimestre de 2018 se sont établies à 15,1 % des revenus, comparativement à 16,1 % pour le trimestre correspondant en 2017.

Pour la période de trois mois close le 31 décembre 2018, la perte nette s'est établie à 12,4 millions de dollars [ou (0,44 $) par action], comparativement à un résultat net de 2,3 millions de dollars (ou 0,08 $ par action) pour le trimestre correspondant de 2017. Le résultat net ajusté s'est établi à 4,7 millions de dollars (ou 0,17 $ par action) pour la période de trois mois close le 31 décembre 2018, comparativement à 4,4 millions de dollars (ou 0,16 $ par action) pour le trimestre correspondant de 2017.

Aperçu du rendement de la période de douze mois close le 31 décembre 2018

Pour la période de douze mois close le 31 décembre 2018, les produits des activités ont augmenté de 8,9 %, ou 16,0 millions de dollars, pour s'établir à 195,1 millions de dollars, comparativement à 179,1 millions de dollars pour la période de douze mois close le 31 décembre 2017. L'augmentation des produits des activités est principalement attribuable aux produits d'emballage et aux produits spécialisés, et, dans une moindre mesure, aux ventes d'enveloppes aux États-Unis.

Les produits des activités tirés du marché canadien des enveloppes se sont établis à 94,8 millions de dollars, une baisse de 7,3 millions de dollars, ou 7,2 %, comparativement aux produits de l'exercice 2017, qui se chiffraient à 102,1 millions de dollars. Cette variation est due à une diminution de 10,9 % du nombre d'unités vendues, principalement en raison des effets conjugués du déclin de longue durée du marché des enveloppes, des mouvements de clientèle et des contrats ainsi que de l'incidence du conflit de travail à Postes Canada et d'une grève éventuelle de ses employés. Les prix de vente moyens ont augmenté de 4,2 %, reflétant la répercussion de la hausse du coût des intrants. À titre de référence, le volume de courrier commercial de la Société canadienne des postes a diminué de 4,9 % au cours des trois premiers trimestres de 20184.

Les produits des activités tirés du marché américain des enveloppes se sont établis à 43,4 millions de dollars, une augmentation de 1,0 million de dollars, ou 2,5 %, comparativement aux produits de l'exercice 2017, qui se chiffraient à 42,4 millions de dollars. Le nombre d'unités vendues était en baisse de 4,0 %, principalement en raison d'une décision stratégique de la Société pour le non-renouvellement d'un contrat défavorable plus tôt en 2018 et de l'échéance d'une alliance stratégique de production avec un partenaire commercial de longue date. Les prix de vente moyens ont augmenté de 6,8 %, reflétant la répercussion de la hausse du coût des intrants et l'incidence de l'échéance de l'alliance stratégique de production mentionnée précédemment.

Les produits des activités tirés des produits d'emballage ont atteint 56,9 millions de dollars, soit une croissance de 22,3 millions de dollars, ou 64,4 %, comparativement à l'exercice précédent, cette hausse étant principalement attribuable à l'incidence de l'acquisition d'Emballages Stuart sur l'exercice complet, à l'incidence de l'acquisition d'Imprimerie G2 et de Pharmaflex au cours de l'exercice 2018, ainsi qu'à la croissance interne de l'offre de produits d'emballage.

Le BAIIA ajusté s'est établi à 26,8 millions de dollars pour la période de douze mois close le 31 décembre 2018, comparativement à 26,5 millions de dollars pour la période correspondante en 2017, ce qui représente une augmentation de 1,1 %. La contribution positive au BAIIA des activités des produits d'emballage de la Société a été atténuée par la perte de volume de ventes d'enveloppes au Canada et par l'inflation sur le coût des intrants, principalement le papier et les frais de transport. Les marges de BAIIA ajusté se sont établies à 13,8 %, comparativement à 14,8 % pour la période correspondante en 2017.

Pour la période de douze mois close le 31 décembre 2018, la perte nette s'est établie à 4,8 millions de dollars [ou (0,17 $) par action], comparativement à un résultat net de 12,4 millions de dollars (ou 0,43 $ par action) pour la période correspondante en 2017. Le résultat net ajusté s'est établi à 14,1 millions de dollars (ou 0,50 $ par action), pour la période de douze mois close le 31 décembre 2018, comparativement à 14,7 millions de dollars (ou 0,52 $ par action) pour la période correspondante en 2017.

Des flux de trésorerie nets de 11,9 millions de dollars ont été générés par les activités d'exploitation au cours de la période de douze mois close le 31 décembre 2018, comparativement à 15,9 millions de dollars pour la période correspondante en 2017. Cette variation s'explique principalement par une réduction du bénéfice net ainsi que par la constitution de stocks liée à la décision de la Société d'investir afin d'augmenter la capacité de production de Durabox, et par la hausse du coût des intrants.

Déclaration d'un dividende

Le 20 février 2019, le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,065 $ par action ordinaire, payable le 12 avril 2019 aux actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 29 mars 2019. Ce dividende a été désigné à titre de « dividende déterminé » aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de toute loi provinciale similaire.

Mesures de rendement non conformes aux IFRS

Rapprochement de la (perte nette) résultat net et du BAIIA ajusté (en milliers de dollars)







Périodes de trois mois closes le 31 décembre Périodes de douze mois closes le 31 décembre

2018 2017 2018 2017 (Perte nette) résultat net (12 426) 2 262 (4 793) 12 391 Impôts sur le résultat 607 1 015 4 075 4 656 Frais de financement, net 557 399 1 841 1 078 Amortissement des immobilisations corporelles 1 286 1 025 4 295 3 713 Amortissement des immobilisations incorporelles 588 497 2 088 1 682 BAIIA(1) (9 388) 5 198 7 506 23 520 Dépréciation du goodwill 16 137 -- 16 137 -- Dépenses de restructuration 1 219 -- 1 219 -- Dépenses pour rémunération éventuelle reliée aux acquisitions d'entreprises -- 577 1 623 827 Frais de démarrage de la nouvelle installation de Durabox 180 -- 333 -- Fermeture des activités non stratégiques de Printer Gateway -- 2 192 -- 2 192 BAIIA ajusté(1) 8 148 7 967 26 818 26 539



(1) Se reporter à la rubrique « Définition du BAIIA et du BAIIA ajusté dans la section des mesures non conformes aux IFRS »

Rapprochement de la (perte nette) résultat net et du résultat net ajusté (en milliers de dollars)







Périodes de trois mois closes le 31 décembre Périodes de douze mois closes le 31 décembre

2018 2017 2018 2017 (Perte nette) résultat net (12 426) 2 262 (4 793) 12 391 Ajustements, net d'impôts







Dépréciation du goodwill 16 137 -- 16 137 -- Dépenses de restructuration 902 -- 902 -- Dépenses pour rémunération éventuelle reliée aux acquisitions d'entreprises -- 538 1 623 722 Frais de démarrage de la nouvelle installation de Durabox 133 -- 246 -- Fermeture des activités non stratégiques de Printer Gateway -- 1 620 -- 1 620 Résultat net ajusté (1) 4 746 4 420 14 115 14 733



(1) Se reporter à la rubrique « Définition du BAIIA, BAIIA ajusté et du résultat net ajusté dans la section des mesures non conformes aux IFRS »

Mesures non conformes aux IFRS : Définition du BAIIA, du BAIIA ajusté et du résultat net ajusté

Les références au « BAIIA » désigne le résultat avant frais de financement, impôts sur le résultat, amortissement des immobilisations corporelles et des immobilisations incorporelles. Les références au « BAIIA ajusté » correspondent au BAIIA ajusté pour retirer les éléments spéciaux non-récurrents. Ces éléments spéciaux incluent, entre autres, la charge de dépréciation du goodwill, les dépenses de restructuration, les dépenses pour rémunération éventuelle liée à des regroupements d'entreprises et les frais de démarrage d'une nouvelle installation. Supremex est d'avis que le BAIIA ou le BAIIA ajusté est une mesure couramment utilisée par les lecteurs d'états financiers afin d'évaluer la capacité d'une entreprise de générer des flux de trésorerie provenant de ses activités d'exploitation et d'acquitter ses charges financières. Le BAIIA ajusté permet aux lecteurs d'évaluer les résultats de la Société sans l'effet d'éléments non-récurrents, le rendant essentiel pour évaluer les opérations courantes de la Société.

Les références au « résultat net ajusté » correspondent au résultat net ajusté pour retirer les éléments spéciaux non récurrents, tel que décrit ci-haut, déduction faite des impôts sur le résultat.

Le BAIIA, le BAIIA ajusté ou le résultat net ajusté n'est pas une mesure des résultats conforme aux IFRS et n'a pas de signification normalisée prescrite par les IFRS. Par conséquent, le BAIIA, le BAIIA ajusté ou le résultat net ajusté peut ne pas être comparable à des mesures similaires présentées par d'autres entités. Les investisseurs sont avisés que le BAIIA, le BAIIA ajusté ou le résultat net ajusté ne doit pas être considéré comme une mesure de remplacement du résultat net établi selon les IFRS comme indicateur du rendement de la Société.

Conférence téléphonique

Une conférence téléphonique pour discuter des résultats du quatrième trimestre et de l'année financière 2018 de la Société aura lieu le 21 février 2019, à 10 heures (heure de l'Est). La conférence téléphonique sera diffusée en direct sur le site Web de la Société, dans la section Investisseurs, sous Web Diffusion.

Pour participer à la conférence (professionnels de l'investissement seulement) ou l'écouter en direct :

De la grande région de Montréal, composer le 514 807-9895 ;

D'ailleurs en Amérique du Nord, composer le numéro sans frais 1 888 231-8191 ;

La conférence sera également disponible en différé à la section Investisseurs du site Web de la Société.

Le rapport de gestion et les états financiers sont accessibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur le site Web de Supremex.

