Rimilia remporte le compte Expedia® Partner Solutions





Rimilia, une société de technologie financière, a annoncé aujourd'hui qu'Expedia Partner Solutions (EPS), le réseau de partenaires interentreprises d'Expedia, avait sélectionné les solutions de Rimilia pour automatiser les paiements entrants. Rimilia permettra à EPS d'automatiser l'application de ses paiements dans vingt devises différentes afin d'ouvrir les offres d'hébergement/les factures de tous les partenaires du Groupe Expedia, qu'il s'agisse d'hôtels, de compagnies aériennes, d'agences de location de voitures ou d'agences de voyages.

Ayant son siège social à Bellevue, dans l'État de Washington, le Groupe Expedia est l'une des plus grandes entreprises de voyages en ligne au monde, avec des réservations brutes atteignant près de 100 milliards USD, un chiffre d'affaires de 11 milliards USD et un total de 24 000 employés à travers le monde.1. La division Expedia Partner Solutions soutient des milliers de partenaires de voyage avec des technologies, des fournitures de voyage et des services d'assistance.

Jeremy Hayes, responsable principal de la comptabilité EAC chez Expedia Partner Solutions, a déclaré : « Notre équipe gère les espèces et les encaissements et applique les paiements de nos partenaires de voyage du monde entier dans de nombreuses devises. Nous recherchions le moyen d'appliquer nos paiements plus intelligemment et plus rapidement, et la technologie innovante de Rimilia s'est avérée être la solution. »

Timothy Ray, responsable et directeur des recettes pour les États-Unis, a déclaré : « Les clients tels qu'Expedia Partner Solutions sont des pionniers de la finance qui savent exploiter la technologie d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle (IA) de Rimilia pour simplifier leurs processus financiers complexes. EPS sera en mesure d'appliquer les paiements entrants de manière plus efficace et plus précise, ce qui se traduira par une amélioration des flux de trésorerie et par une croissance plus rapide au sein de leur réseau de partenaires de voyages. »

À propos de Rimilia

Fondée en 2008 avec des bureaux à Bromsgrove, à Londres et à Denver dans le Colorado, Rimilia crée des logiciels de finance qui sont très appréciés car ils aident à éliminer les pratiques archaïques de suivi de la trésorerie et de gestion des recouvrements de crédits. Rimilia permet aux entreprises du monde entier d'accélérer leurs dotations en trésorerie, de bénéficier d'informations plus claires et d'avoir un meilleur contrôle sur leur flux de trésorerie. Constituant une solution globale, Rimilia fonctionne avec toutes les devises, toutes les banques et tous les systèmes de planification des ressources de l'entreprise, et ce dans tous les pays et dans toutes les langues.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur us.rimilia.com

1Résultats d'Expedia Group, Inc. pour l'exercice clos le 31 décembre 2018

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 21 février 2019 à 06:05 et diffusé par :