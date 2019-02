/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre Ng rencontrera des propriétaires de petite entreprise à Vancouver/





VANCOUVER, BC, le 20 févr. 2019 /CNW/ - La ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations, l'honorable Mary Ng, se rendra à Vancouver pour rencontrer des propriétaires de petite entreprise et des entrepreneurs, et aussi pour discuter de politiques et d'autres initiatives du gouvernement pour aider les petites entreprises à s'établir, à prendre de l'expansion et à accéder à de nouveaux marchés. Tous les événements seront accessibles aux médias.

Événement : The Odlum Brown FWE Gala: Pitch for the Purse 2019



Date : Le jeudi 21 février 2019



Heure : De 18 h 30 à 19 h 18 h 30 à 19 h



Lieu : Hôtel Fairmont Vancouver

Salle de bal

900, rue Georgia Ouest

Vancouver (Colombie-Britannique)



Événement : Gala de remise de prix pour les petites entreprises

de la Colombie?Britannique 2019



Date : Le jeudi 21 février 2019



Heure : De 19 h à 20 h



Lieu : Centre des congrès de Vancouver

999 Canada Place

Vancouver (Colombie-Britannique)

