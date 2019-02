Quectel s'associe à Deutsche Telekom pour développer une solution nuSIM intégrée





-- Quectel s'associe à Deutsche Telekom pour proposer une solution nuSIM qui réponde aux besoins du marché de l'IdO sensible aux coûts, en offrant les premiers modules nuSIM de Quectel qui seront commercialisés au deuxième semestre 2019 --

SHANGHAI, 21 février 2019 /PRNewswire/ -- Quectel Wireless Solutions, le principal fournisseur mondial de modules cellulaires et GNSS (systèmes de positionnement par satellites), a annoncé avoir conclu un partenariat avec Deutsche Telekom afin de lancer la solution intégrée nuSIM, une solution SIM intégrée et innovante, spécialement conçue pour les dispositifs peu coûteux qui sont utilisés dans les applications mobiles de l'IdO. Les premiers modules nuSIM de Quectel seront commercialisés au deuxième semestre 2019.

La solution nuSIM intégrée est une solution optimisée où la fonction SIM se dirige directement vers la puce du module sans qu'il y ait besoin d'une carte SIM présente physiquement. Parfaitement adaptée au réseau LPWA et à la carte SIM, la solution nuSIM permet aux acteurs de toute la chaîne de valeur de l'IdO de réaliser des économies significatives en termes de coûts, de temps et d'espace, ce qui est particulièrement adapté aux scénarios d'application de l'IdO tels que le comptage intelligent, les objets intelligents de technologie mettable et autres verticaux de l'IdO qui ne demandent qu'une faible consommation d'énergie et ont une taille réduite.

La solution nuSIM pourrait considérablement simplifier le facteur de forme des dispositifs IdO et réduire très nettement les coûts logistiques associés à la SIM. Elle présente une empreinte matérielle et logicielle minimale et peut être mise en service à l'aide d'un fichier crypté de petit format dans le cadre du processus de production des modules. Par ailleurs, la conception minimaliste offre des fonctions internes optimisées et des interfaces faisant preuve d'une efficacité énergétique d'importance capitale, ce qui répondra sans nul doute aux besoins du marché émergent et sensible aux coûts des verticaux et aidera les fabricants d'équipements d'origine à réduire les délais de commercialisation à moindre coût.

La solution nuSIM fera l'objet d'une présentation sur scène à l'occasion du MWC Barcelona 2019, sur le stand 3M31 de Deutsche Telekom, le 27 février de 13 h à 13 h 45. Vous êtes aussi invités à vous rendre sur le stand 5C11 de Quectel pour en savoir plus.

Vous trouverez l'intégralité du communiqué de presse sur le site Internet de Quectel : https://www.quectel.com/infocenter/news/458.htm

À propos de Quectel Wireless Solutions

Quectel Wireless Solutions est le premier fournisseur mondial de modules 5G, LTE, LTE-A, LPWA, GSM/GPRS, UMTS/HSPA(+) et GNSS. À la fois développeur professionnel de technologies IdO et fournisseur de modules cellulaires, Quectel est en mesure de fournir un service centralisé pour les modules cellulaires IdO. Les produits de Quectel sont largement utilisés dans les domaines de l'IdO et du M2M, notamment le paiement intelligent, la télématique et les transports, l'énergie intelligente, les villes intelligentes, la sécurité, les passerelles sans fil, l'industrie, les soins de santé, l'agriculture et la surveillance de l'environnement. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Internet de Quectel, ainsi que les pages LinkedIn, Facebook et Twitter de l'entreprise.

