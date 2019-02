Clientron exposera ses toutes dernières solutions d'informatique embarquée au salon Embedded World 2019





Clientron Corp., un chef de file mondial des systèmes client léger et embarqués, sera fier de présenter ses solutions d'informatique embarqué destinées au parking connecté, à l'industrie alimentaire et aux solutions d'automatisation en usine lors du Embedded World 2019, qui se déroulera au Centre des expositions de Nuremberg (n° 2-645, hall 2), du 26 au 28 février 2019, à Nuremberg, en Allemagne.

Clientron fera la démonstration de ses solutions industrielles embarquées pendant l'événement:

Système embarqué sans ventilateur (IT900) - équipé des processeurs Coretm i d'Intel ® à haute performance, avec le concept e-Door polyvalent pour des options d'expansion I/O afin de répondre aux attentes personnalisées.

Ordinateur de panneau industriel (Pike-AL-1500SP) ? PC de panneau 15" avec protection IP65/IP69K, sans ventilateur et avec boîtier en acier inoxydable pour répondre aux applications industrielles les plus exigeantes, comme pour l'alimentation et la boisson.

Les avantages des systèmes informatiques embarqués de Clientron sont synonymes de qualité optimale, de durabilité, de souplesse et de compatibilité maximale afin d'assurer la transition des activités vers des solutions IdO. Pour découvrir plus en détail les conceptions uniques, capacités de fabrication et les services de la société, rendez visite à Clientron au stand n° 2-645, hall 2, Centre d'exposition de Nuremberg, Embedded World 2019, ou visitez le site: www.clientron.com.

À propos de Clientron

Fondée en 1983, la société Clientron se consacre à la fourniture de solutions intelligentes globales à ses clients. Grâce à ses capacités de conception, de fabrication et de service, Clientron propose des plateformes informatiques haute performance de grande qualité, notamment des systèmes client léger, PDV, d'électronique automobile et d'informatique embarquée. Nous nous engageons sans relâche à développer et fournir des solutions IDO encore plus avancées pour permettre à nos partenaires et clients de construire un monde connecté. Rendez-vous sur www.clientron.com.

