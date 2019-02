Comba Telecom s'associe à Parallel Wireless pour offrir des solutions de réseau d'accès radioélectrique virtualisé ouvert pour les réseaux 4G et 5G





Les produits et services relatifs aux antennes de station de base et aux têtes radio distantes de Comba, sans pareilles dans l'industrie, combinés au logiciel de Parallel Wireless, le premier logiciel au monde prenant en charge les réseaux 2G, 3G, 4G et 5G, permettront de faire progresser les réseaux d'accès radioélectrique ouverts tout en offrant le plus faible coût total de possession pour les exploitants de réseau mobile du monde entier

NASHUA, New Hampshire, BARCELONE, Espagne et HONG KONG, 21 février 2019 /CNW/ - Parallel Wireless, Inc., seul fournisseur de la première solution logicielle de réseau unifiée de bout en bout sur tous les réseaux « G » (2G, 3G, 4G et 5G), et Comba Telecom Systems Holdings Limited (« Comba Telecom » ou « le Groupe », code boursier HKSE : 2342), l'un des plus grands fournisseurs de solutions et de services de systèmes de communication sans fil et d'information, ont annoncé conjointement aujourd'hui l'établissement d'un partenariat en vue de fournir une solution de réseau d'accès radioélectrique (RAR) virtualisé ouvert pour les réseaux 4G et 5G. La solution intègre le logiciel de Parallel Wireless à l'unité radio distante ainsi qu'aux antennes de station de base de Comba et tire parti de ses services d'intégration. La solution propose aux exploitants de réseaux mobiles un RAR virtualisé entièrement ouvert, ce qui permet aux exploitants de réduire leurs délais de commercialisation en plus d'optimiser le rendement de leurs investissements réalisés pour améliorer la couverture ou la capacité de leurs réseaux.

Principales caractéristiques de la solution de RAR virtualisé ouvert pour les réseaux 4G et 5G

Pour répondre aux exigences en matière de capacité et de latence des services et des applications utilisant les réseaux 4G et 5G, les exploitants de réseaux mobiles repensent leurs réseaux d'accès qui étaient fondés sur des architectures matérielles offertes par un fournisseur unique pour plutôt se tourner vers des solutions ouvertes multifournisseurs fondées sur des composants logiciels et matériels décloisonnés.

Comba Telecom est l'un des premiers fournisseurs de matériel RAR ouvert à avoir embrassé le virage pris par l'industrie des télécommunications en proposant un RAR ouvert comprenant :

la meilleure unité radio distante dotée d'une capacité de traitement avancé des signaux, d'une technologie radio à émetteurs-récepteurs combinés multiples et d'un amplificateur de puissance multiporteur haute puissance à haut rendement qui prend en charge les principales bandes de fréquences mondiales ainsi que l'interface CPRI/eCPRI (Common Public Radio Interface, ou interface radio publique commune) pour la plupart des unités de bande de base s'appuyant sur des produits disponibles sur le marché;

haute puissance à haut rendement qui prend en charge les principales bandes de fréquences mondiales ainsi que l'interface CPRI/eCPRI (Common Public Radio Interface, ou interface radio publique commune) pour la plupart des unités de bande de base s'appuyant sur des produits disponibles sur le marché;

une gigantesque antenne à entrées multiples et à sorties multiples (MIMO) 5G;



des antennes tout-en-un conçues pour le réseau 5G - une super antenne multibande ainsi qu'une antenne à duplex à répartition en fréquence (FDD) et à duplex à répartition dans le temps (TDD) intégrés;

En prenant en charge les réseaux 2G, 3G, 4G et 5G à l'aide d'un seul et même logiciel, Parallel Wireless s'assure que les architectures cellulaires pourront toujours être mises à niveau dans l'avenir grâce à la boîte blanche et au mouvement de l'Open Compute Project par l'intermédiaire du décloisonnement des composants matériels et logiciels. Il en découle une unification des réseaux 2G, 3G, 4G, 5G et Wi-Fi ainsi qu'une structure de coûts radicalement inférieure qui permet aux fournisseurs de services d'être plus rentables tout en permettant à leurs réseaux d'être prêts lorsqu'ils devront être adaptés aux besoins en évolution des abonnés. La solution unifiée de bout en bout de RAR virtualisés ouverts pour les réseaux 2G, 3G, 4G, et 5G permet une orchestration en temps réel par l'intermédiaire de l'auto-organisation et l'automatisation du réseau et peut être déployée aussi facilement et économiquement qu'un réseau Wi-Fi d'entreprise pour répondre aux besoins de couverture ou de capacité.

Mme Annabel Huo, présidente, Comba Telecom International, a déclaré : « nous sommes ravis de nous associer à Parallel Wireless pour fournir des solutions complètes de RAR ouverts pour les réseaux 4G et 5G. L'introduction de vitesses plus rapides grâce aux réseaux 5G ouvre la voie au développement de technologies novatrices et à l'Internet des objets. Comba Telecom est un expert en têtes radio et Parallel Wireless est le principal acteur sur le marché des RAR ouverts. Nous sommes incroyablement enthousiasmés par la façon dont cette entreprise contribuera à l'évolution du réseau 5G dans l'écosystème. »

M. Rajesh Mishra, fondateur, président et dirigeant principal de la technologie de Parallel Wireless, a déclaré : « les RAR virtualisés ouverts permettent aux exploitants de réseaux 2G, 3G, 4G et 5G de réaliser des économies d'échelle et d'accroître l'agilité de leur service. Alors que les déploiements s'accélèrent en préparation de la mise en service du réseau 5G, fournir les meilleures solutions intégrées de leur catégorie avec des chefs de file de l'industrie tels que Comba Telecom garantit que notre écosystème de RAR ouverts prend en charge les macros, les grandes antennes MIMO, et les petites cellules permettant ainsi une gestion des interférences sur les réseaux 2G, 3G, 4G et 5G et un regroupement des porteuses radioélectriques pour améliorer le rendement du réseau et l'expérience des utilisateurs, que ces derniers utilisent leur téléphone à l'intérieur ou à l'extérieur. »

Pour visionner une démonstration en direct de la solution de RAR ouvert et en savoir plus sur les solutions de communication sans fil et d'information de Comba Telecom, rendez-vous au kiosque 5A31 lors du MWC19. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site http://www.comba-telecom.com/en/mwc.

Pour voir une démonstration en direct du tout premier RAR virtualisé ouvert, venez visiter le kiosque 5i5 de Parallel Wireless lors du MWC19.

À propos de Comba Telecom Systems Holdings Limited

Comba Telecom est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions et de services de communications sans fil et de systèmes d'information. La société dispose de ses propres installations de recherche et développement, de sa base de fabrication et de ses équipes de vente et de service. La société offre une gamme complète de produits et services à ses clients mondiaux, y compris l'accès sans fil, l'amélioration des services sans fil, les antennes et sous-systèmes ainsi que la transmission sans fil. Basée à Hong Kong, Comba Telecom possède des bases de production en Chine, des centres de recherche et développement en Chine et aux États-Unis et plus de 40 bureaux dans le monde. Comba Telecom fait partie de plusieurs indices dont l'indice MSCI China Small Cap, l'indice Hang Seng Composite (indice de l'industrie des technologies de l'information, indice MidCap & SmallCap et indice SmallCap), l'indice Hang Seng Global Composite, l'indice Hang Seng Internet & Information Technology ainsi que l'indice Hang Seng Corporate Sustainability Benchmark. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site : www.comba-telecom.com.

À propos de Parallel Wireless

Parallel Wireless s'est donné la mission de relier 4 milliards de personnes non connectées en repensant les réseaux. La solution de RAR ouvert unifiée de bout en bout pour les réseaux 2G GSM, 3G UMTS, 4G LTE et 5G permet aux exploitants de déployer n'importe quel réseau cellulaire G avec réseau à auto-organisation en temps réel aussi facilement et aussi rentablement qu'un réseau Wi-Fi d'entreprise, que ce soit en milieu rural, en entreprise, pour la sécurité publique, la communication M2M, l'Internet des objets, les villes intelligentes ou les zones urbaines denses. La société collabore avec de nombreux exploitants de premier plan du monde entier et a été désignée comme fournisseur le plus performant sur l'ensemble des réseaux G par Telefonica et Vodafone. L'innovation et l'excellence de Parallel Wireless dans le secteur multitechnologique des RAR virtualisés ont été saluées par 50 prix décernés par l'industrie, notamment une nomination au GLOMO du MWC19 pour la meilleure infrastructure de réseau mobile, les autres nommés étant Huawei et Ericsson. Soyez informé des dernières nouvelles concernant Parallel Wireless en suivant ses pages LinkedIn et Twitter.

SOURCE Parallel Wireless

Communiqué envoyé le 21 février 2019 à 03:00 et diffusé par :