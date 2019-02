Element AI et la Banque Nationale du Canada annoncent une collaboration en cybersécurité





Dans le cadre de cette collaboration, un produit logiciel d'Element AI sera intégré au centre des opérations de sécurité de la Banque Nationale afin de soutenir les décisions de ses analystes en cybersécurité

MONTRÉAL, le 21 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Element AI, une société internationale de produits logiciels d'intelligence artificielle, et la Banque Nationale (TSX: NA) ont annoncé aujourd'hui une collaboration portant sur l'intégration d'un logiciel d'IA au centre des opérations de sécurité de la Banque afin de maximiser sa cybersécurité. Le logiciel permettra aux analystes de la sécurité de la Banque d'enquêter plus en profondeur sur les alertes et les menaces et d'y réagir avec plus de précision. Cette solution fait appel à la toute dernière technologie d'apprentissage-machine d'Element AI, conçue pour améliorer l'efficacité et la sécurité des entreprises.

Element AI collabore avec les analystes en cybersécurité de la Banque Nationale pour mettre en place des algorithmes, capables de rechercher, identifier et cartographier les nouvelles menaces en temps réel. Une fois intégrée à l'infrastructure de la Banque Nationale, la solution d'Element AI analysera les données et créera un processus d'intervention qui générera des prévisions et des suggestions en continu sur les mesures à prendre, tout en éliminant de nombreuses fausses alertes. Ces fonctions aideront le centre des opérations de sécurité à axer ses efforts sur les cybermenaces confirmées et pressantes.

« La Banque Nationale fait aujourd'hui un pas important dans l'adoption et l'exploitation de technologies d'IA de pointe qui donneront de nouveaux moyens à ses analystes de la sécurité» , a déclaré Dominic Côté, directeur principal de la sécurité de l'information à la Banque Nationale. «Nous sommes convaincus que les nouvelles capacités de l'IA peuvent rendre plus efficace la surveillance de menaces de plus en plus sophistiquées. Element AI propose une technologie de calibre mondial, fruit du travail de certains des plus grands spécialistes des données au monde. Ensemble, nous créons les systèmes qui aideront nos employés à prendre les bonnes décisions pour préserver notre sécurité informatique. »

Il s'agit de la première annonce de collaboration en 2019 pour Element AI, qui commercialise une gamme de produits d'IA au service de secteurs névralgiques comme les services financiers, le transport, la logistique, la cybersécurité et la chaîne d'approvisionnement. Ces produits d'IA axés sur l'humain peuvent être rapidement adaptés par l'entreprise pour accroître l'efficacité de ses activités et aider ses employés à se concentrer sur les décisions plus complexes.

« L'IA a la capacité d'aider les entreprises à mettre au point des solutions intelligentes qui fournissent des éclairages et des renseignements auparavant impossibles à obtenir, a déclaré Jean-François Gagné, cofondateur et président-directeur général d'Element AI. Nous sommes déterminés à mettre sur le marché des produits qui aident les entreprises à accomplir leur travail avec plus de précision et d'efficacité. Grâce à cette première collaboration sur un produit de cybersécurité et à son déploiement à la Banque Nationale, nous aidons les analystes du centre des opérations de sécurité à détecter et à traiter plus efficacement les anomalies, leur dégageant ainsi du temps pour les tâches plus délicates. La prise de décision éclairée par l'IA changera fondamentalement la façon de travailler dans toutes les entreprises. »

Pour en savoir plus sur l'éventail de solutions et de produits conçus par Element AI pour faciliter la prise de décision et améliorer la santé et l'efficacité des entreprises, ou pour parler à un représentant, écrivez à projects@elementai.com.

La Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 262 milliards de dollars au 31 octobre 2018, la Banque Nationale du Canada, avec ses filiales, est l'un des plus importants groupes financiers intégrés canadiens. Elle compte plus de 23 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et a été maintes fois primée pour ses qualités d'employeur et son engagement à l'égard de la diversité. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise de réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn et Twitter.

Element AI

Element AI offre des logiciels d'intelligence artificielle conçus pour améliorer les décisions et rendre les entreprises plus sécuritaires, plus fortes et plus agiles. Établie au Canada, Element AI a des bureaux à Montréal, Toronto, Londres, Singapour et Séoul. Element AI est financée par des investisseurs de premier plan tels que BDC Capital, DCVC, Fidelity Investments, Hanwha Investment, Intel Capital, Microsoft Ventures, la Banque Nationale du Canada, NVIDIA, Real Ventures et Tencent. http://www.elementai.com

