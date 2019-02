Aetina annonce la nouvelle carte d'accueil Nvidia Xavier AX710





La prise en charge des réseaux Lan 10 G permet d'accélérer le secteur de l'AIoT TAIPEI, Taïwan, 21 février 2019 /PRNewswire/ -- Aetina Corporation, un fournisseur spécialiste des solutions informatiques d'IA de pointe pour le marché industriel des ordinateurs, a lancé sa toute nouvelle carte d'accueil AX710 conçue en exclusivité pour Nvidia Jetson AGX Xavier. La carte AX710, qui dispose de son connecteur de carte à carte compatible avec les connecteurs PCIe x8 et les réseaux Lan 10 G, propulse les plateformes intelligentes au sein de l'environnement rapide et reposant sur les données d'aujourd'hui.

La plateforme Jetson AGX Xavier a été conçue pour être à la pointe de la vie intelligente et la carte AX710 est la meilleure pour libérer toute sa puissance. Elle apporte également des conditions d'application de meilleure qualité, plus approfondies et plus variées pour Xavier. Compte tenu de l'importance de la latence dans la vie intelligente, en raison de la bande passante élevée, le réseau Lan 10 G est la clé qui permet de réduire la latence et de faire avancer la question des données dans la vie. La carte AX710 n'est pas uniquement compatible avec les réseaux Lan 10 G ; elle est aussi entièrement compatible avec les appareils M.2 et les connecteurs USB de type C, ce qui rend plus facile l'intégration de Xavier avec tout autre matériel et offre une grande adaptabilité pour le travail et pour atteindre la norme AIoT (intelligence artificielle des objets).

Dans notre époque où les caméras sont omniprésentes, la carte AX710 prend en charge de manière flexible diverses caméras comme les caméras Full HD x6, les caméras 4K x4 et les caméras GMSL/FPD-LINK. Pouvant supporter entre quatre et six caméras, l'application peut se développer dans différentes industries comme la surveillance dans la vente au détail, les machines d'inspection en usine ou les moniteurs pour des solutions pour véhicules.

En outre, Aetina fournit un service à valeur ajoutée iNAVI pour un démarrage rapide et intelligent, avec un système d'exploitation intégré basé sur Linux incluant un démarrage sécurisé et une récupération du système. Aetina a préintégré le portage de pilote nécessaire et les spécifications requises du système d'exploitation.

Proposer une expérience d'achat tout-en-un est l'objectif opérationnel d'Aetina pour ses clients. Grâce à son travail d'équipe dans le secteur de l'intelligence artificielle, Aetina rassemble divers écopartenaires visant à intégrer le matériel ainsi que les logiciels. « Nous nous efforçons à ce que tout soit prêt pour tous nos clients. Par conséquent, ils n'auront pas à s'inquiéter sur la façon de gérer une plateforme intelligente au sein de leurs solutions d'origine », a déclaré Joe Lo, directeur général d'Aetina.

La société Aetina, fondée à Taïwan en 2012, est un fournisseur d'assistance à long terme concernant des solutions informatiques de pointe GPGPU et Nvidia Jetson AI de hautes performances pour les applications intégrées. Aetina propose des solutions GPU intelligentes, innovantes et fiables qui aident les clients à répondre à leurs besoins et à résoudre leurs problèmes.

Plus d'informations seront également présentées à Nuremberg, en Allemagne, où tout le monde est invité à visiter Aetina lors de l'événement Embedded World 2019 dans le Hall 1, 1-259. Vous pouvez également consulter le site Web de la société : www.aetina.com.

