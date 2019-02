AEDAS HOMES a clôturé l'annéee 2018 en déclarant des bénéfices et en atteignant tous ses objectifs





MADRID, Feb. 21, 2019 /PRNewswire/ -- AEDAS Homes , acteur immobilier de premier plan dans le nouveau cycle immobilier en Espagne, a réalisé un bénéfice de 2,5 millions ? à la fin de l'année 2018 et un chiffre d'affaires total de 79,8 millions ?, en hausse de 106 % par rapport à 2017, avec un chiffre d'affaires de 38,6 millions ?.

82 % des revenus déclarés en 2018 proviennent de la livraison d'unités de logement (65,6 millions ?), dont 18 % provenant de la vente de terrains non stratégiques (14,2 millions ?). La marge brute sur ces opérations a atteint 29,8 %, un chiffre qui se situe dans la partie supérieure de la fourchette estimée publiée au moment de son introduction en bourse, confirmant une nouvelle fois qu'AEDAS Homes constitue une opportunité d'investissement attractive. De même, la dette nette de la société à la fin de l'exercice s'élevait à 95,7 millions ?, ce qui représente un ratio emprunt/valeur modeste de 5 %.

Après la dernière évaluation réalisée par Savills le 31 décembre 2018, la valeur brute des actifs (GAV) d'AEDAS Homes s'élève désormais à 1,768 milliard ?, ce qui représente une augmentation de 20,4 % par rapport à la GAV de la société à la fin 2017, qui était alors de 1,475 milliard ?. La valeur nette des actifs (NAV) de la société s'élève désormais à 1,616 milliard ?, ce qui correspond à une NAV par action de 33,70 ?, bien au-dessus de celle de la fin 2017, avec une NAV par action de 31,30 ?. De même, la GAV à données comparables a augmenté de 7,5 % en 2018, reflétant une augmentation de la valorisation du patrimoine immobilier de la société en raison de sa qualité et de ses emplacements inégalés.

Au cours de l'année 2018, la société a accéléré sa phase de montée en puissance en lançant 2 265 nouvelles maisons avec un volume de croissance de 708 millions ?. Au total, AEDAS Homes a mis sur le marché 4 038 unités depuis son lancement en 2017, pour un total de 1,485 milliard ?. En outre, AEDAS Homes a livré un total de 231 unités en 2018, atteignant ainsi l'objectif défini dans son plan d'entreprise.

De plus, le constructeur de maisons poursuit sur cette voie en offrant une excellente visibilité de son plan commercial, avec 77 % des livraisons prévues pour 2019 (soit un total de 1 055 unités) déjà vendues. À plus long terme, le promoteur a obtenu 100 % des permis de construire pour les 1 986 logements neufs dont la livraison est prévue en 2020 ; 98 % de ces unités étant en construction et 47 % ayant été vendues. Au total, la société dirigée par David Martinez a clôturé l'année 2018 avec 3 050 unités en construction, après avoir vendu 2 532 unités au cours de la période de 12 mois.

Au cours des 12 mois de 2018, elle a acquis des parcelles de terrain pour développer 2 616 unités, soit deux fois et demi ses engagements vis-à-vis de ses actionnaires pour la même période (1 042 unités de terrain) et pour un coût moyen de 49 000 ?, ce qui reflète la stratégie de la société consistant à identifier les opportunités respectant des directives d'investissement strictes, notamment en ce qui concerne les rendements. Plus du tiers du total des actifs acquis se situe dans la région Centre.

AEDAS Homes a clôturé l'année 2018 avec un patrimoine immobilier total composé de 14 89 unités et un investissement total de 111,7 millions ?.

