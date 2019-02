Les radios et solutions PoC de Hytera élargissent l'éventail de vos possibilités de communications partout où vous allez dans le monde





La technologie PoC a témoigné d'une croissance rapide ces dernières années. Elle ne répond pas uniquement aux demandes des utilisateurs finaux en services vocaux traditionnels, mais facilite également les services d'images, de textes, de vidéos et d'autres données multimédia. L'utilisation des réseaux publics permet à la radio PoC de réaliser une communication à large portée et de longue distance sans réseaux supplémentaires et sans l'utilisation de répéteurs. Par conséquent, la radio PoC peut être utilisée à travers des scénarios variés, et sert à économiser des investissements supplémentaires pour les clients. Sur ce, les radios PoC reposant sur les réseaux 3G et 4G sont devenues de plus en plus populaires dans le monde entier.

PoC est la solution idéale pour les clients de certains secteurs d'affaires où la fiabilité et la sécurité des communications vocales peuvent être compromises, puisque cette technologie se concentre sur les communications vocales et propose des applications multimédias, ainsi que des fonctions d'expédition et de positionnement, en tant que compléments utiles. Sans aucun doute, il existe un potentiel de marché énorme pour ces types de produits.

Radios PoC de Hytera

Hytera, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de communication Radio Mobile Professionnelle innovantes, présente une série de radios PoC reposant sur un système d'exploitation Android extrêmement personnalisé, et équipées de plateformes matérielles haut de gamme. Les radios PoC de Hytera à tous les niveaux fournissent des services de voix, de textes, d'images, de vidéos et d'autres services multimédias sur des réseaux publics 2G, 3G et 4G et WiFi. En outre, elles disposent des interfaces et de kits de développement ouverts et compatibles pour soutenir les adaptations spécifiques aux tiers et les solutions d'arrière-plan (backend) diverses. Par conséquent, les radios PoC de Hytera sont capables de répondre à un large éventail d'exigences des utilisateurs finaux dans les domaines de sécurité, logistique, transport, parcs industriels intelligents, chemins de fer, aéroports, ports, hypermarchés et dans nombreux autres secteurs verticaux.

En 2018, Hytera a lancé sa première radio PoC, la PNC370, qui a attiré l'attention à ce secteur. La PNC370 est capable d'améliorer vos communications et votre collaboration là où vous allez partout dans le monde, et vous offre également une gestion de système à base de rôles et des fonctionnalités d'expédition flexibles.

La semaine prochaine, au MWC de Barcelone, Hytera lancera PNC550, sa radio PoC intelligente avec écran tactile de 5 pouces, combinant à la fois les fonctionnalités des téléphones intelligents 4G et la Radio Mobile Professionnelle. Pour savoir plus sur cette nouvelle radio intelligente, veuillez visiter le stand de Hytera situé dans la salle 6 (6M20).

Solutions PoC complètes de Hytera

Les radios PoC de Hytera peuvent être utilisées en combinaison avec des plateformes d'arrière-plan audio et vidéo intégrées, ce qui signifie que Hytera dispose d'une solution PoC complète sur réseaux 2G, 3G, 4G et WiFi, offertes aux clients qui peuvent soit acheter du matériel supplémentaire pour construire leurs propres réseaux pour une gestion privée, ou louer des serveurs en nuage pour une gestion flexible. La plateforme de gestion des terminaux des utilisateurs en ligne facilite la gestion en libre-service à base de rôles. Par exemple, les rôles tels que le marchand, la société et l'utilisateur jouissent de leurs propres privilèges déterminés. La plateforme d'expédition en ligne réalise des appels individuels, des appels de groupe et des appels de groupe temporaires, ainsi que le transfert des données multimédia (y compris textes, images et voix) et les appels vidéo en temps réel. En outre, cette plateforme peut être utilisée en combinaison avec Google Maps pour activer les coordonnées GPS en temps réel, la lecture des pistes et l'affectation dynamique des numéros dans un groupe basée sur une carte géographique. Les fonctions pour le contrôle de l'utilisateur à distance, y compris la réactivation, l'étourdissement à distance, la désactivation et la personnalisation par l'utilisateur, sont également disponibles.

Les radios PoC de Hytera sont compatibles avec la majorité des solutions PoC sur le marché et adaptables à un logiciel personnalisé. Hytera développe également un système de communication multimédia P-PoC qui utilise la technologie de la voix sur IP (VoIP) pour soutenir des services radio à ressources partagées. Pour profiter des appels individuels, des appels de groupe et des services radio abondants à ressources partagées dans un court laps de temps, il suffit que les utilisateurs installent une application sur les radios PoC de Hytera. Quant aux clients qui souhaitent utiliser leur système existant de Radio Mobile Professionnelle à bande étroite, Hytera offre une solution PoC de convergence innovante, qui connecte les réseaux à bande étroite et à large bande afin de garantir une expérience d'utilisateur transparente concernant les services de voix, d'expédition et de contrôle des appels.

Jusqu'à présent, les solutions PoC de Hytera ont été utilisées avec succès dans nombreux projets, y compris le Plan d'Intervention d'Urgence lancé contre Typhoon Mangkhut par le Bureau de Gestion urbaine à Nanshan au Shenzhen, l'équipe médicale Nanshan Half Marathon dans des projets de soutien à la communication et la lutte contre les incendies en Corée du Sud. Ces solutions ont parvenu à obtenir une reconnaissance impressionnante mondiale.

À propos de Hytera Communications

La société Hytera Communications limitée est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de communication Radio Mobile Professionnelle innovantes, qui améliorent l'efficacité organisationnelle et rendent le monde plus sécurisé. Fondée à Shenzhen, en Chine, en 1993 et cotée à la bourse de Shenzhen (002583.SZ), Hytera possède dix centres de Recherche et de Développement dans le monde entier. Hytera fournit ses services à ses clients dans plus de 120 pays et régions, y compris les entités gouvernementales, les départements de sécurité publique, les services publics, les transports et les entreprises. Sepura Group PLC (au Royaume-Uni) et sa filiale Teltronic S.A.U. (en Espagne) ont fait partie de Hytera en mai dernier. Et la société Norsat International (au Canada) et sa division Sinclair ont rejoint Hytera en juillet 2017. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site électronique suivant : www.hytera.com.

