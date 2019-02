Gemalto est la première société au monde à proposer la SIM 5G afin de libérer tout le potentiel des réseaux de nouvelle génération





Gemalto, le leader mondial de la sécurité numérique, annonce le lancement de la première carte SIM 5G de l'industrie, qui vise à répondre aux exigences des opérateurs en matière de déploiements de réseaux de nouvelle génération dès 2019. Conformément aux toutes dernières spécifications ETSI et 3GPP1 et aux recommandations de la SIMalliance2, la carte SIM 5G se définit comme l'unique solution capable d'assurer l'accès au réseau 5G. La carte SIM 5G de Gemalto apporte non seulement une amélioration en termes de confidentialité des données et une itinérance mondiale 5G transparente, imposées par les normes les plus élevées. C'est également la première carte SIM à ajouter une protection améliorée contre les tentatives d'intrusion afin d'anticiper les exigences futures.

D'ici 2024, la couverture du réseau 5G devrait atteindre 40% de la population mondiale et représentera 1,5 milliard d'abonnements 3. En tirant parti des avantages de la 5G, les principaux cas d'utilisation de cette nouvelle carte SIM devraient inclure le haut débit mobile amélioré, les applications IoT à grande échelle ainsi que les infrastructures de communication critiques.

La carte SIM 5G de Gemalto sera disponible dans tous les formats SIM (carte SIM amovible, carte SIM M2M, eSIM), au cours du premier semestre 2019. Les bénéfices clés de cette nouvelle carte SIM 5G incluent l'anonymisation totale des identités des abonnés, grâce au cryptage embarqué de l'identité qui permet d'éliminer la possibilité d'utiliser abusivement ce type d'informations dans le but de localiser et de suivre les particuliers, ou de recueillir des données personnelles, tout en garantissant que les opérateurs mobiles se conforment aux réglementations, comme le cadre général de protection des données4. En outre, la résilience d'un environnement de confiance aidera les opérateurs à assurer le contrôle du cycle de vie complet de la carte SIM, supprimant toute exposition aux cyber-attaques et aux violations de sécurité accidentelles. Une expérience d'itinérance 5G transparente est également proposée, optimisant ainsi les revenus et améliorant l'expérience client.

Gemalto collabore étroitement avec des acteurs clés du secteur de la 5G du monde entier, dans le cadre du développement de la carte SIM 5G, via sa normalisation, son prototypage et ses essais.

"La carte SIM 5G établit le fondement de la confiance dans les réseaux mobiles de nouvelle génération pour les opérateurs et autres acteurs du domaine," a déclaré Emmanuel Unguran, vice-président exécutif, services mobiles et Internet des Objets chez Gemalto. "Elle va aider les opérateurs à libérer le plein potentiel de la 5G, optimiser leurs investissements dans les réseaux et simplifier le déploiement de nouveaux services grâce à une totale rétrocompatibilité avec la technologie 3G/4G précédente".

"Qualcomm Technologies entretient une relation de longue date avec Gemalto, axée sur la fourniture de solutions mobiles dotées d'un niveau élevé de sécurité," a déclaré Gautam Sheoran, directeur, chef produit chez Qualcomm Technologies, Inc. "Nous élargissons actuellement cette collaboration afin de permettre aux OEM de développer facilement des dispositifs 5G passionnants, dotés d'un niveau élevé de sécurité, utilisant à la fois la carte SIM 5G de Gemalto et notre plateforme mobile phare de nouvelle génération, Qualcomm® Snapdragontm 855, afin d'ouvrir la voie pour la commercialisation de la 5G en 2019".

1 Projet de partenariat de troisième génération de normalisation de la 5G - Selon la version 15 des spécifications relatives aux UICC (UICC: carte de circuit intégré universelle, mieux connue sous le nom de carte SIM).

2 Voir communiqué de presse de SIMalliance: "SIMalliance définit une ?carte SIM 5G recommandée".

3 Source: Rapport d'Ericsson Mobile ? novembre 2018.

4 Règlement général relatif à la protection des données.

