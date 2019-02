La Caisse devient l'actionnaire le plus important d'Allied Universal





MONTRÉAL, 21 févr. 2019 /PRNewswire/ -- La Caisse de dépôt et placement du Québec (la Caisse) annonce aujourd'hui un investissement majeur dans Allied Universal (la Compagnie), chef de file nord-américain en services de sécurité, aux côtés de l'équipe de direction de l'entreprise, de Warburg Pincus et de Wendel, ses partenaires financiers actuels. La transaction évalue Allied Universal à plus de 7 G$ US.

Cet investissement de la Caisse soutient la stratégie de croissance à long terme du plus important fournisseur de services intégrés de personnel de sécurité en Amérique du Nord. Une partie de l'investissement de la Caisse consistera en un engagement de capital primaire d'environ 400 millions $US qui sera utilisé par la Compagnie pour poursuivre sa stratégie de croissance et réaliser des acquisitions d'entreprises attrayantes.

La Compagnie, qui génère environ 7 G$ US en revenus et compte plus de 210 000 employés répartis parmi plus de 38 000 sites clients, est le plus important fournisseur de solutions de sécurité en Amérique du Nord, et celui qui connaît la plus forte croissance. Allied Universal offre à sa clientèle très diversifiée une vaste gamme de solutions, dont des gardes de sécurité, des technologies novatrices, et des solutions de surveillance à distance et l'intégration de systèmes.

« Je suis très fier qu'un investisseur institutionnel de premier plan comme la Caisse s'engage aux côtés d'Allied Universal et appuie notre vision de réussite, a déclaré Steve Jones, chef de la direction d'Allied Universal. Notre équipe s'est investie pour bâtir la meilleure société de services de sécurité au monde. Nous sommes enthousiastes face aux perspectives d'avenir d'Allied Universal et à nos projets de croissance organique et par acquisitions dans les secteurs des gardes de sécurité et de la technologie. Nous anticipons l'accomplissement de grandes choses avec la Caisse comme partenaire de long terme. »

« Cet investissement, l'une des plus importantes transactions privées dans le secteur des services d'affaires, nous permet d'investir dans un chef de file national des services de gestion des installations et de sécurité, un secteur qui connaît une croissance organique soutenue et une forte consolidation, a ajouté Stéphane Etroy, premier vice-président et chef, Placements privés, à la Caisse. Nous avons hâte d'amorcer ce partenariat avec l'équipe de direction d'Allied Universal pour poursuivre la croissance de cette société de calibre mondial et capitaliser sur son expertise et sa capacité d'offrir à ses clients une combinaison de gardes de sécurité et de solutions technologiques. »

Citigroup Global Markets Inc. a agi à titre de conseiller financier de la Caisse. Kirkland & Ellis LLP a agit à titre de conseiller juridique de la Caisse. Barclays et Morgan Stanley & Co LLC ont agi à titre de conseillers financiers d'Allied Universal. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP a agi à titre de conseiller juridique d'Allied Universal.

La clôture de la transaction devrait survenir au troisième trimestre de 2019, respectant les conditions de clôture habituelles, incluant l'approbation des divers régulateurs concernés.

À propos d'Allied Universal

Allied Universal, chef de file en services de sécurité et de gestion des installations comptant plus de 210 000 employés, offre des services et solutions de sécurité inégalés. La société combine son personnel et ses technologies pour offrir des solutions personnalisables et évolutives qui permettent à ses clients de concentrer leurs efforts sur leurs activités principales. En mettant l'accent sur la réussite de ses clients, Allied Universal crée des partenariats ancrés dans la qualité et la valeur et s'appuie de son expérience accumulée au cours de ses 60 ans d'expérience dans le domaine. Grâce à son personnel et ses services, systèmes et solutions exemplaires, Allied Universal est à votre service. Pour obtenir plus d'information, veuillez consulter le www.aus.com.

À PROPOS DE LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Son actif net s'élève à 308,3 G$ CA au 30 juin 2018. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

