L'Australie émerge comme innovateur de premier plan pour Agriculture 4.0





La longue et remarquable histoire de la recherche agricole en Australie renforce la position de ce pays comme plaque tournante mondiale des technologies agricoles et alimentaires.

Tirant parti des avantages que sont la diversité de ses climats et écosystèmes, un environnement commercial stable et favorable, et sa connectivité avec les marchés asiatiques en croissance rapide, l'Australie est en train de devenir un moteur de l'innovation agtech et foodtech .

Le projet « Australia for Agriculture 4.0 » (L'Australie pour l'agriculture 4.0), une nouvelle initiative de l'agence Austrade pour la promotion du commerce et des investissements, va s'appuyer sur l'impressionnant bilan du pays en matière d'innovation agricole, pour faciliter les investissements étrangers, les exportations et la collaboration dans les secteurs aussi bien agtech que foodtech.

L'initiative vise à faire de l'Australie un centre mondial d'innovation agricole et alimentaire. Elle mettra en valeur les capacités agricoles et alimentaires de l'Australie, et soulignera ses avancées technologiques uniques, son excellence en matière de recherche, sa grande expertise en matière d'innovation, ainsi que le solide soutien du gouvernement et des canaux d'exportation établis.

Austrade a mis au point une nouvelle plateforme numérique (www.austrade.gov.au/agriculture40), lancée aujourd'hui au salon evokeAG. Cette solution va propager les capacités et orientations technologiques du secteur agroalimentaire australien, et favoriser les relations des investisseurs, exportateurs et partenaires de recherche avec le gouvernement australien, le secteur privé, les experts universitaires et les autres parties prenantes du secteur.

Le nouveau salon evokeAG expose les technologies agroalimentaires destinées aux secteurs de l'alimentation et de l'agriculture. Organisé à Melbourne, en Australie, l'événement permet aux agriculteurs, innovateurs et investisseurs australiens et étrangers de partager et d'explorer de nouvelles orientations pour la prochaine génération de produits alimentaires et agricoles.

Dans le cadre du salon evokeAG, Austrade accueille plus de 70 délégués pour une mission nationale d'une semaine. Cette mission les conduira dans le Territoire de la Capitale australienne, en Nouvelle-Galles du Sud, dans le Queensland, en Tasmanie et à Victoria, où les délégués visiteront des sites et pourront rencontrer d'importantes startups australiennes du secteur agroalimentaire, des entrepreneurs prospères, des entreprises, des organisations de recherche et des organismes gouvernementaux.

« L'Australie peut devenir un puissant moteur des technologies agroalimentaires, et nous voulons aider le secteur à atteindre son plein potentiel », a déclaré Simon Birmingham, ministre du Commerce, du Tourisme et de l'Investissement.

« Nos agriculteurs sont parmi les plus innovants au monde, mais nous avons pris du retard en termes de commercialisation de nos technologies alimentaires et agricoles. Cette initiative incite les investisseurs à se rapprocher des agriculteurs australiens et des nouvelles sociétés agtech. Elle vise aussi à créer davantage d'opportunités de collaboration en matière de recherche et développement. »

Le gouvernement australien investit plus de 600 millions AUD par an dans la recherche et le développement agricoles, et soutient une initiative de la National Farmers' Federation (Fédération nationale des agriculteurs) visant à faire de l'agriculture australienne une industrie pesant 100 milliards AUD d'ici 2030.

« Les agriculteurs et producteurs alimentaires australiens sont reconnus mondialement pour leur innovation, car ils utilisent la technologie pour générer une croissance constante de la productivité, mettre au point des produits de meilleure qualité, et développer des entreprises compétitives à l'échelle internationale. Bien que confrontés à certaines des plus rudes conditions environnementales et climatiques de la planète, ils ont fait du pays l'un des cinq plus grands producteurs d'orge, d'avoine, de pois chiches, d'amandes, de boeuf, de moutons et de laine », a déclaré Karen Caston, experte en investissement, principale, Agroalimentaire et Alimentation, chez Austrade.

« Les producteurs agricoles et alimentaires australiens sont également prêts à exploiter des technologies de pointe pour fournir aux marchés d'exportation, des matières premières et des produits traçables de haute qualité. Nos solutions agtech et foodtech suscitent de la curiosité partout dans le monde, et nous constatons l'intérêt croissant des investisseurs et partenaires de recherche étrangers, qui considèrent l'Australie comme un terrain d'expérimentation ou une base régionale pour le développement et l'esprit d'entreprise. »

Les leaders mondiaux de l'agtech et de la foodtech, tels que Cisco et Bosch, choisissent l'Australie comme base pour renforcer leur activité d'innovation.

Cisco a investi dans l'agriculture australienne en établissant des centres d'innovation à Perth et à Sydney, deux de seulement dix centres d'innovation du réseau mondial de Cisco. Tirant parti de la vigueur de l'industrie agricole du pays, Cisco Australia expérimente actuellement une nouvelle innovation agtech.

La Farm Decision Platform (plateforme de décision agricole) est actuellement testée en Nouvelle-Galles du Sud et à Victoria pour fournir aux agriculteurs des données en temps réel sur leurs propriétés. Fournissant une connectivité sécurisée sur site et sur de longues distances, la plateforme prend en charge n'importe quel(le) application/capteur tiers. Les partenaires industriels peuvent héberger leurs applications et leurs capteurs sur la plateforme. L'objectif de Cisco est d'offrir cette solution à ses partenaires agtech en la déployant à l'échelle mondiale.

Kevin Bloch, directeur technique de Cisco Australia, a confié que la décision prise par Cisco d'investir dans l'innovation agricole en Australie avait été motivée par une communauté agtech collaborative, l'attitude déterminée des agriculteurs australiens et leur approche positive face aux problèmes.

« La superficie relativement vaste de l'Australie, sa connaissance approfondie de l'alimentation et de l'agriculture, son approche positive face aux problèmes, et le soutien du gouvernement envers la collaboration ont créé un environnement propice au développement de nouvelles innovations », a déclaré M. Bloch. « Il s'agit d'un espace collaboratif où les "techniciens" et les "utilisateurs" (producteurs et agronomes) peuvent s'associer pour créer des solutions pertinentes et solides.

Nous avons trouvé des solutions ici en Australie. »

« Bosch investit en Australie en tant que pôle de développement Agriculture 4.0, pour trois raisons principales : son riche héritage en tant l'un des principaux producteurs mondiaux de produits agricoles de base ; la pertinence de sa recherche agricole et de ses capacités scientifiques ; et la volonté de l'industrie alimentaire et agricole d'essayer et d'adopter de nouvelles solutions », a ajouté Gavin Smith, président de Bosch Australia.

« Nos investissements et nos partenariats avec des institutions australiennes témoignent des atouts dont dispose l'Australie, en matière de technologies qui déclencheront la prochaine révolution dans l'agriculture. »

Rendez-vous sur www.austrade.gov.au/agriculture40 pour obtenir de plus amples informations sur les secteurs agtech et foodtech australiens ; et découvrez comment nous pouvons vous aider, ainsi que votre entreprise, à vous connecter avec l'Australie.

Visionnez cette vidéo qui présente l'Australie comme destination incontournable pour les innovations agroalimentaires et agrotechnologiques.

À propos d'Austrade

La Commission australienne du commerce et des investissements (Austrade) aide les entreprises du monde entier à identifier et à saisir les opportunités d'investissement en Australie, ainsi qu'à acquérir des biens et services australiens. Notre assistance vise notamment à :

fournir une analyse sur les capacités australiennes

identifier des projets d'investissement potentiels et des partenaires d'alliances stratégiques

rechercher et faciliter les contacts avec les fournisseurs australiens.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 21 février 2019 à 00:05 et diffusé par :