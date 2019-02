Mise à jour d'un avis de rappel d'aliments (Allergène) - Rappel de diverses marques de levure de bière désamérisée en raison de la présence non déclarée d'arachides

L'avis de rappel d'aliments diffusé le 11 février 2019 a été mis à jour et comprend des renseignements supplémentaires sur les produits. Ces renseignements supplémentaires ont été obtenus au cours de l'enquête sur la salubrité des aliments effectuée...

CannTrust Holdings Inc. (« CannTrust » ou la « société ») a le plaisir d'annoncer qu'elle a satisfait à toutes les exigences réglementaires pour être cotée à la bourse de New York (New York Stock Exchange, « NYSE »). La négociation des actions...