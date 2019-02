En prévision de la saison des procurations 2019, CGLytics étend sa couverture mondiale et nomme un nouveau directeur de la recherche.





Au cours des dernières années, l'accroissement de l'activisme des actionnaires et de la prise de conscience générale des pratiques de gouvernance des entreprises ont généré le besoin d'une plus grande transparence de l'exposition aux risques de gouvernance et de réputation.

CGLytics, l'un des principaux fournisseurs de solutions d'analyse en termes de gouvernance d'entreprise, poursuit ses efforts de transparence en matière de pratiques de bonne gouvernance afin de parvenir à une prise de décision plus éclairée, en élargissant sa couverture internationale. Une partie de la couverture internationale élargie de sa puissante plateforme de gouvernance dans le cloud se traduit par une augmentation des données d'entreprise dans 3 300 à 5 500 entreprises cotées en Amérique du Nord, en Europe et en Australie. Cette augmentation fournit aux entreprises et aux investisseurs le fichier de données de gouvernance mondiale le plus complet sur le marché à ce jour.

Pour les investisseurs, cet accroissement de la couverture permettra un élargissement encore plus vaste lors de l'analyse du risque de gouvernance potentiel dans leurs portefeuilles, ce qui permettra un meilleur engagement, une meilleure prise de décision et une meilleure gestion. En outre, les émetteurs s'assureront une capacité de compréhension plus approfondie sur la manière dont leurs propres pratiques de gouvernance sont comparées à celles de leurs pairs, et ils auront également accès à une plus grande envergure de la base de données des administrateurs sur les relations professionnelles et leurs réseaux.

En soutien à cette couverture élargie, CGLytics a inauguré de nouveaux pôles de recherche à Arlington, en Virginie, pour couvrir les Amériques et à Sydney, en Australie, pour couvrir la région APAC. CGLytics a également élargi l'équipe de recherche d'Amsterdam, aux Pays-Bas, afin de couvrir les marchés européens plus en profondeur.

Dans le but de superviser l'expansion continue de la couverture de données, CGLytics est également fier d'annoncer que Jonathan Nelson a rejoint l'équipe pour occuper le poste de responsable de la recherche. Depuis ses débuts chez ISS, Jonathan a travaillé avec des investisseurs institutionnels des deux côtés de l'Atlantique pour leur permettre d'élaborer leurs propres politiques de vote personnalisées. Au même poste, il a également exercé les fonctions de consultant pour tenir les investisseurs institutionnels au courant des développements dans le domaine de la gouvernance en constante évolution. Après avoir quitté ISS, Jonathan a rejoint Sustainalytics pour prendre les rênes de la nouvelle équipe de gouvernance d'entreprise. Après avoir été responsable à la fois de la recherche et des produits pour la gouvernance d'entreprise de Sustainalytics, Jonathan rejoint CGLytics pour superviser les équipes de recherche et le contenu des solutions de gouvernance d'entreprise innovantes de la société.

Aniel Mahabier, CEO de CGLytics, a déclaré : « Nous sommes très heureux que Jonathan nous ait rejoint chez CGLytics en cette période passionnante, alors que nous poursuivons l'expansion de notre couverture, du détail de nos données, ainsi que de notre évaluation comparative et intuitive et suivi du risque. L'expérience que Jonathan apporte à l'équipe nous permettra de continuer à fournir des données et des services de très haut niveau et à grande échelle, tout en fournissant des informations et des outils supplémentaires à nos clients ».

À propos de CGLytics

CGLytics est en train de transformer le mode de prise de décisions de gouvernance d'entreprise. En associant le plus vaste fichier de données de gouvernance d'entreprise aux outils d'analyse les plus complets d'un système, les entreprises, les investisseurs et les conseillers sont en mesure d'effectuer instantanément un bilan de santé de la gouvernance et d'indiquer en quelques secondes des signaux d'alerte pour pouvoir exécuter une supervision efficace de la gouvernance.

La proposition d'une plateforme cloud primée de CGLytics passe par la fourniture d'une analyse indépendante des pratiques de gouvernance des sociétés cotées dans le monde. Cela va des analyses uniques de rémunération au rendement aux outils de comparaison entre pairs, en passant par des réflexions sur l'efficacité du conseil d'administration, qui permettent aux entreprises et aux investisseurs d'avoir accès à la source d'informations en matière de gouvernance la plus complète qui soit, à tout instant.

Grâce à une équipe dédiée d'analystes spécialistes du marché, associée à l'apprentissage automatique, toutes les données CGLytics sont soumises à des mécanismes de contrôle rigoureux afin de garantir des données optimales, et elles sont normalisées pour des comparaisons claires et cohérentes.

À l'aide de solutions intuitives et rentables, CGLytics permet d'accéder aux mêmes données et analyses puissantes utilisées par les principaux cabinets de conseil mandataires et les investisseurs dans le monde.

CGLytics est un membre signataire de l'initiative PRI des Nations Unies.

