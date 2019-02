KCI lance la thérapie ABTHERAtm au Japon





KCI, Société d'Acelity, a annoncé aujourd'hui le lancement au Japon, de la thérapie par pression négative pour abdomen ouvert, ABTHERAtm, développant ainsi l'accès à la gamme chirurgicale de la Société dans le pays. La thérapie ABTHERAtm est un système de fermeture abdominale temporaire permettant aux chirurgiens de prendre le contrôle dans le cadre de la gestion d'ouvertures difficiles de la paroi abdominale lorsqu'une fermeture primaire n'est pas possible et/ou que plusieurs entrées abdominales répétées sont nécessaires.

« Lorsque nous prenons en charge des patients gérés avec un contrôle des dommages pour une hémorragie abdominale sévère, un syndrome du compartiment abdominal, ou une péritonite sévère, il a été prouvé que le fait d'utiliser la thérapie ABTHERAtm permettait d'aboutir à de meilleurs résultats démontrés pour les patients », a déclaré le Dr Demetrios Demetriades, professeur de chirurgie à l'École de médecine Keck USC, et directeur du service Traumatologie, chirurgie d'urgence et unité de soins intensifs chirurgicaux, à l'USC. « Grâce au lancement de la thérapie ABTHERAtm au Japon, les cliniciens possèdent désormais une solution cliniquement prouvée pour répondre à un besoin important auparavant non satisfait, qui permet de prendre en charge l'abdomen ouvert à des moments critiques, en aidant à aboutir plus rapidement à une fermeture aponévrotique primaire. »

La thérapie ABTHERAtm est soutenue par de solides preuves cliniques, et engendre des résultats améliorés, notamment une survie accrue des patients, une amélioration des taux de fermeture aponévrotique primaire, ainsi que des séjours plus courts en unité de soins intensifs, par rapport à la technique par pansement aspiratif de Barker (Barker's vacuum-packing technique, BVPT). Dans le cadre d'une étude d'observation prospective, ouverte, menée chez 168 patients (111 avec la thérapie ABTHERAtm et 57 avec la BVPT), les patients ayant bénéficié de la thérapie ABTHERAtm se sont révélés davantage susceptibles d'aboutir à une fermeture aponévrotique primaire, et ont enregistré une réduction de 30 jours de la mortalité toutes causes confondues, par rapport aux patients ayant bénéficié de la BVPT (14 % pour la thérapie ABTHERAtm contre 30 % pour la BVPT ; p = 0,01).1

« Le Japon est l'un des plus grands marchés des soins de santé au monde, et ce lancement répond à un besoin significatif non satisfait, tout en nous permettant de mieux soutenir les cliniciens et leurs patients en salle d'opération », a déclaré R. Andrew Eckert, président-directeur général de KCI. « Nous sommes en mesure de délivrer des technologies de pointe telles que la thérapie ABTHERAtm en nous appuyant sur notre expertise inégalée dans le domaine des soins des plaies, afin d'offrir de nouvelles solutions innovantes à nos clients. »

La thérapie ABTHERAtm vise à :

Éliminer activement les exsudats et favoriser la réduction de l'oedème

Délivrer une tension médiane qui aide à réduire la rétraction du fascia et la perte de domaine

Contribuer à préserver le contenu abdominal de l'environnement extérieur

Offrir une séparation entre la paroi abdominale et les viscères, protégeant ainsi le contenu abdominal

Permettre un accès rapide en cas d'explorations itératives sans nécessiter de sutures pour le positionnement

Ron Silverman, directeur médical chez KCI, docteur en médecine, membre de la Faculté américaine des chirurgiens (F.A.C.S.), a ajouté : « Nous avons constaté le succès éprouvé de la thérapie ABTHERAtm dans le cadre d'innombrables études cliniques et rétroprospectives à travers le monde. Nous sommes ravis de pouvoir offrir cette technologie aux cliniciens du Japon, au travers d'une série de conférences éducatives sur l'utilisation de la thérapie ABTHERAtm, dans plusieurs universités majeures. »

Le Dr Demetrios Demetriades a dirigé la série de conférences, et conclu sa tournée au Japon par une allocution lors de l'événement de lancement de la thérapie ABTHERAtm, organisé le 16 février à Tokyo.

À propos de la thérapie par pression négative pour abdomen ouvert, ABTHERAtm

La thérapie par pression négative pour abdomen ouvert, ABTHERAtm, est un système de fermeture temporaire de l'abdomen, permettant aux chirurgiens une prise en charge précoce des abdomens ouverts complexes, et qui facilite la fermeture aponévrotique primaire. Ce système est conçu pour les plaies abdominales ouvertes, avec des viscères exposés, y compris, sans limitation, le syndrome du compartiment abdominal.

À propos de KCI, société d'Acelity

KCI, société d'Acelity, est une marque de confiance à l'avant-garde dans le domaine des soins des plaies. Nous nous appuyons sur notre leadership de marché pionnier en matière de thérapie des plaies par pression négative, et avons révolutionné les soins des plaies, d'avant-garde, en fournissant des solutions destinées à la fois à la cicatrisation des plaies et à la prise en charge chirurgicale. Proposé dans plus de 90 pays, notre portefeuille de produits inégalé crée de la valeur grâce à des solutions qui accélèrent la cicatrisation. KCI est un chef de file en matière de qualité, de sécurité et d'expérience client. Déterminée à faire progresser la science de la guérison, la société fixe la norme et montre la voie en matière de traitements innovants des plaies.

