UL met à disposition le catalogue des normes de sécurité





Une bibliothèque comptant plus de 1 400 normes, désormais accessible à tous, grâce à la numérisation et à la mondialisation, facteurs d'entraînement du changement

NORTHBROOK, Illinois, 20 février 2019 /CNW/ - Donnant suite à une initiative essentielle et ambitieuse, Underwriters Laboratories Inc. (UL), l'un des leaders mondiaux des sciences de la sécurité, a annoncé aujourd'hui la consultation en ligne, en accès libre, par toute personne ou organisation intéressée dans le monde entier, de l'ensemble de sa bibliothèque de normes de sécurité (UL Safety Standards).

Cette décision -- la mise à disposition des normes UL à tous -- s'inscrit dans le cadre de sa vision à long terme et conforte la mission d'UL qui est de remplir sa responsabilité envers les parties prenantes en aidant à construire un monde plus sûr. Grâce à cette mesure, les utilisateurs mondiaux, quels que soient leurs moyens économiques, pourront trouver, référencer et consulter l'ensemble de la bibliothèque.

« Les technologies numériques et la mondialisation ont entraîné, et continuent d'entraîner, d'énormes changements dans les normes et leur mode d'emploi », a expliqué Philip Piqueira, vice-président chargé des normes mondiales chez UL. « En franchissant cette étape importante, nous entendons faire en sorte que les normes restent à la fois pertinentes et dynamiques et que les normes UL intéressent les nouvelles générations, les publics et les éducateurs du monde entier. »

UL a mis au point plus de 1 400 normes pour relever les défis de la sécurité, de la sûreté et de la durabilité et promouvoir des conditions de vie et de travail sûres pour tous. La société continue d'élaborer de nouvelles normes au grès des technologies, des systèmes et des services à mesure qu'ils évoluent. Cette décision témoigne de son engagement permanent à faire progresser le développement des normes à l'ère numérique, c'est-à-dire à l'ère de la numérisation et la mondialisation de l'information, en faisant évoluer son modèle d'entreprise suivant la même logique.

Les normes de sécurité sont des documents écrits qui décrivent le processus par lequel un produit a été testé et aident ainsi à atténuer les risques, les blessures ou les dangers. UL est un organisme de normalisation indépendant qui combine des recherches approfondies en matière de sécurité, une expertise scientifique et un engagement-intégrité sans compromis afin de contribuer au maintien d'un monde plus sûr. Les normes élaborées par UL couvrent presque tous les produits, systèmes et services que l'on trouve dans les maisons et les lieux de travail.

Pour consulter la bibliothèque et y accéder, rendez-vous sur shopulstandards.com.

À propos d'UL

UL s'attache à favoriser des conditions de vie et de travail sûres, dans le monde entier, grâce à l'application de la science aux problèmes de sécurité, de sûreté et de durabilité. Organisation mère sans but lucratif, UL participe à des activités d'élaboration de normes, de recherche scientifique, d'éducation et de sensibilisation du public. Nos entreprises commerciales sont à volets multiples -- test, inspection, audit, certification, validation, vérification, conseil et formation, et nous appuyons ces efforts avec des solutions logicielles pour la sécurité et la durabilité. La marque UL inspire confiance et facilite l'adoption en toute sécurité de nouveaux produits et technologies innovants. Chez UL, tout le monde partage la passion de rendre le monde plus sûr. Pour en savoir davantage sur nos solutions d'entreprise, rendez-vous notre site à l'adresse UL.com.

