EDF Luminus choisit HCL pour conduire sa transformation numérique via une migration vers le cloud





HCL Technologies (HCL), société technologique de premier plan au niveau mondial, a annoncé aujourd'hui avoir remporté un contrat de cinq ans prévoyant des services d'infrastructure informatique et d'application auprès d'EDF Luminus, deuxième plus grand producteur d'électricité et fournisseur d'énergie sur le marché énergétique belge. HCL aidera EDF Luminus à transformer et à moderniser son infrastructure informatique, son paysage d'applications, et procédera à la migration de son portefeuille SAP vers un environnement de cloud public.

EDF Luminus est une filiale de la société Électricité de France (EDF). Cet accord constitue une victoire importante pour HCL en Belgique, et verra HCL endosser la responsabilité de la migration de toutes les applications SAP d'EDF Luminus vers le cloud Amazon Web Services (AWS). HCL fournira également des services intégrés de cloud et de centre de données, une gestion des applications non-SAP, incluant un soutien infrastructurel, des services de réseau et de sécurité de bout en bout, ainsi qu'une intégration et gestion des services (Service Integration and Management, SIAM).

« HCL se réjouit d'avoir été choisie par EDF Luminus en tant que partenaire de transformation, ce qui confirme de nouveau formidablement notre volonté d'aider les clients à bâtir les fondations d'une entreprise numérique à succès », a déclaré Sandeep Saxena, vice-président exécutif pour le Royaume-Uni, l'Irlande, la France et le Benelux, Externalisation informatique, HCL Technologies. « La feuille de route de la transformation que nous avons élaborée pour EDF Luminus lui permettra de devenir une véritable entreprise numérique, soutenue par des technologies et une prestation de services informatiques de premier ordre. En outre, en exploitant l'automatisation et l'IA, nous permettrons à EDF Luminus de fournir à ses clients des services encore meilleurs, et d'atteindre plus facilement ses objectifs d'entreprise. »

HCL travaille avec plus de 100 sociétés mondiales opérant dans les domaines de l'énergie et des services publics, et contribue à la mise en oeuvre d'initiatives de transformation, centrées sur le client, via ses partenaires technologiques, sa PI stratégique et de solides capacités de prestation, à partir de sites et laboratoires d'innovation onshore, nearshore et offshore.

À propos d'EDF Luminus

EDF Luminus possède une capacité installée de 2 033 MW au mois de janvier 2018, et plus de 30 sites en Flandre et en Wallonie, ce qui fait d'EDF Luminus le deuxième plus grand producteur et fournisseur d'électricité en Belgique. Les 2 000 employés d'EDF Luminus travaillent chaque jour pour que la société se distingue comme le premier partenaire énergétique de ses clients, leur offrant progrès et confort grâce à son service 5 étoiles, à ses solutions innovantes et durables, à l'expertise mondiale d'EDF, et à sa solide présence locale.

EDF Luminus fait partie du Groupe EDF, et bénéficie par conséquent de nombreuses synergies en termes de production, d'innovation et de développement. EDF Luminus investit dans la production d'énergies renouvelables et dans les services d'efficience énergétique, afin de lutter contre le réchauffement climatique et d'aider ses clients à réduire le montant de leur facture d'électricité. Enfin, EDF Luminus développe des solutions flexibles conçues pour contribuer à un équilibre entre l'offre et la demande, ainsi qu'à la sécurité de l'approvisionnement.

À propos de HCL Technologies

