Dubai Airports s'associe à XDubai pour une cascade unique reflétant l'esprit ambitieux de Dubaï





DUBAÏ, Émirats arabes unis, 20 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dubai Airports s'associe à la marque de sports d'action XDubai pour réaliser une cascade unique en son genre, cascade exécutée par l'athlète et parachutiste émirati Mohammed Baker, dans le cadre de la nouvelle marque DXB, qui vise à positionner l'aéroport international le plus fréquenté au monde comme la destination principale pour sa culture, son hospitalité et son divertissement.

La superbe présentation, prise en vidéo, publiée par Dubai Airports et XDubai, juste après le récent dévoilement de la marque repensée, immortalise ce qui est considéré comme la plus longue descente en parachute du monde sous une structure fixe.

Comme le montre la vidéo, le parachutiste Mohammed Baker saute d'un hélicoptère avec un parachute arborant la nouvelle marque DXB, glissant dans le ciel de Dubaï avant de réaliser l'un des plus grands sauts en parachute du monde ? mesurant 112 m ? sous le pont Sheikh Zayed Road. Le centre-ville de Dubaï offrant une toile de fond sensationnelle, la vidéo présente également diverses cascades réalisées par six athlètes XDubai, dont le cascadeur hollywoodien Damien Walters ; le wakeboarder (planchiste) JB O'Neill, les athlètes de parkour Lynn Jung et Kie Willis ; le rider de BMX, Ola Selsjord ; et la coureuse de course d'obstacles, Barbara Company. Murilo Galvez, spécialement engagé par XDubai pour l'occasion, a effectué un magnifique plongeon depuis le pont Sheikh Zayed Road dans le Dubaï Canal.

S'exprimant sur la démonstration de la cascade, Anita Mehra, Vice-présidente du Marketing et de la Communication d'entreprise de Dubai Airports, a déclaré : « Avec la nouvelle direction prise par DXB, notre objectif est de créer les meilleures expériences possibles pour nos clients estimés ? une expérience qui relie différentes cultures et reflète le véritable esprit de Dubaï. Notre partenariat avec XDubai et cette cascade vont dans ce sens, symbolisant l'esprit d'aventure et d'ambition qu'incarne Dubaï, ainsi que notre vision consistant à repousser les limites et à créer de nouvelles expériences passionnantes ».

La cascade a été présentée lors d'un événement officiel auquel ont assisté S.E. Sheikh Mohammed ben Rashid Al Maktoum, Vice-président et Premier ministre des Émirats arabes unis et souverain de Dubaï, son Excellence Sheikh Ahmed ben Saeed Al Maktoum, Président de Dubai Airports, Paul Griffiths, Président-directeur général de Dubai Airports, ainsi que de très hautes personnalités et médias mondiaux.

Mohammed Javad, directeur général de XDubai, a indiqué : « Depuis notre création, XDubai a non seulement inspiré les gens du monde entier à défier leurs limites, mais a également mis en lumière notre base de Dubaï. Dubai Airports et XDubai sont tous deux un produit des ambitions de l'émirat ? pour simplement montrer au monde les possibilités offertes avec l'innovation, la collaboration et la détermination ? et ce partenariat qui vise à présenter une fois encore la nouvelle marque DXB est exactement ce qu'il a fait ».

La nouvelle marque DXB incarne les valeurs uniques de sa ville natale, Dubaï, démontrant une hospitalité sans pareille, une culture de l'imagination vibrante, une ouverture aux nouvelles idées et une mosaïque fascinante d'expériences passionnantes et inspirantes.

En tant que telle, la nouvelle identité visuelle de DXB prend la forme de deux flèches qui se rejoignent pour former un « X » tridimensionnel dans DXB ? représentant l'espace entre l'atterrissage et le décollage, ainsi que toutes les opportunités passionnantes offertes aux voyageurs avertis.

