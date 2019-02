Déclaration de Clément Chartier, président du Ralliement national des Métis





Quelle incidence l'affaire SNC-Lavalin a-t-elle eue sur la relation entre la Nation métisse et le gouvernement Trudeau?

OTTAWA, le 20 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Au coeur de la controverse entourant l'affaire SNC-Lavalin, il existe une rumeur récurrente voulant que la démission d'une ministre de la Justice et procureure générale du Canada autochtone témoigne de la détérioration de la relation entre le gouvernement Trudeau et les peuples autochtones.

Permettez-moi de rétablir les faits en ce qui concerne la relation entre la Nation métisse et le Canada. Avant son entrée en fonction, Justin Trudeau s'est engagé, au nom du gouvernement libéral, à collaborer avec la Nation métisse en vue de développer une relation de nation à nation et de gouvernement à gouvernement afin de mener à bien la réconciliation et d'obtenir des résultats positifs pour la Nation métisse. Au cours des trois dernières années, nous avons collaboré étroitement avec le premier ministre et plusieurs ministres fédéraux dévoués et passionnés comme Carolyn Bennett, Jane Philpott, Jean-Yves Duclos et Patty Hadju, entre autres, dans le but de concrétiser cet important engagement.

Nous avons agi rapidement pour régler la revendication territoriale de longue date de la Fédération des Métis du Manitoba et négocier des ententes d'autonomie gouvernementale pour les Métis dans l'ensemble de notre territoire. Dans un véritable esprit de réconciliation et de collaboration, nous avons élaboré conjointement des politiques visant à améliorer les conditions socio-économiques des Métis, ce qui s'est traduit par des investissements fédéraux sans précédent dans des domaines prioritaires comme le logement et l'apprentissage et la garde des jeunes enfants.

Tous les Canadiens, y compris les citoyens de la Nation métisse, devront tirer leurs propres conclusions sur le gouvernement Trudeau en cette année électorale. Pour ma part, j'estime qu'aucune des questions entourant le traitement d'une société d'ingénierie ne vient altérer la relation fondamentale qui existe entre le gouvernement Trudeau et la Nation métisse.

Plus que tout autre gouvernement dans l'histoire canadienne, le gouvernement Trudeau s'est efforcé d'intégrer les Métis dans la fédération et en tant que participants à part entière dans la vie sociale et l'économie de notre grand pays. Nous soutenons le premier ministre et son gouvernement dans leurs efforts en vue de préserver et de développer cette relation, et d'accroître les possibilités qui s'offrent à notre peuple d'avoir une meilleure qualité de vie au Canada.

Le RNM est le représentant de la Nation métisse au Canada à l'échelle nationale et internationale. Le territoire de la Nation métisse comprend les trois provinces des Prairies et s'étend jusqu'aux parties limitrophes de la Colombie-Britannique, de l'Ontario, des Territoires-du-Nord-Ouest et des États-Unis. Il y a environ 400 000 citoyens de la Nation métisse au Canada, soit près du quart de tous les peuples autochtones au pays.

