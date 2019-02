Nominations du Conseil des ministres





QUÉBEC, le 20 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes à sa séance d'aujourd'hui.

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

Mme Catherine Ferembach est nommée sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Mme Ferembach était sous-ministre associée chargée du Secrétariat à la condition féminine au ministère de la Justice.

Bureau des enquêtes indépendantes

M. François Roux est nommé, à compter du 4 mars 2019, enquêteur et superviseur des enquêtes du Bureau des enquêtes indépendantes. M. Roux est coordonnateur et consultant à ce bureau.

M. Martin Bonin-Charron est nommé, à compter du 4 mars 2019, enquêteur du Bureau des enquêtes indépendantes. M. Bonin-Charron est conseiller aux communications à ce bureau.

M. François Coiteux est nommé, à compter du 4 mars 2019, enquêteur du Bureau des enquêtes indépendantes. M. Coiteux est enquêteur privé au sein du Corps canadien des Commissionnaires (division du Québec) ainsi que chez Investigation Trak inc.

M. André Duchesne est nommé, à compter du 4 mars 2019, enquêteur du Bureau des enquêtes indépendantes. M. Duchesne est coordonnateur du perfectionnement en enquête à l'École nationale de police du Québec.

Mme Renée-Louise Fafard est nommée, à compter du 4 mars 2019, enquêteuse du Bureau des enquêtes indépendantes. Mme Fafard est sergente-détective à la section des crimes majeurs du Service de police de la Ville de Montréal.

Mme Zoé Lavoie-Gouin est nommée, à compter du 4 mars 2019, enquêteuse du Bureau des enquêtes indépendantes. Mme Lavoie-Gouin est analyste à la Banque Capital One (Succursale canadienne).

M. Andreas Bryan Schinke est nommé, à compter du 4 mars 2019, enquêteur du Bureau des enquêtes indépendantes. M. Schinke est enquêteur à Sécurité publique Canada.

Mme Frédérique Tardif est nommée, à compter du 4 mars 2019, enquêteuse du Bureau des enquêtes indépendantes. Mme Tardif est avocate au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.

Commission municipale du Québec

M. Léonard Serafini est nommé de nouveau membre de la Commission municipale du Québec.

Régie de l'assurance maladie du Québec

Mme Marie-Pierre Legault est nommée, à compter du 25 février 2019, vice-présidente de la Régie de l'assurance maladie du Québec. Mme Legault est directrice générale des ententes et du règlement à la vice-présidence à la rémunération des professionnels de cette régie.

Société des Traversiers du Québec

Mme Nancy Leblanc ainsi que MM. Hugo Legris Tremblay et Jean-François Mongeau sont nommés membres indépendants du conseil d'administration de la Société des Traversiers du Québec.

