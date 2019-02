Avis sur la mobilité des jeunes Montréalais.es de 17 à 30 ans





MONTRÉAL, le 20 févr. 2019 /CNW Telbec/ - C'est en présence de 80 personnes, que le Conseil jeunesse de Montréal (CjM) a lancé son nouvel « Avis sur la mobilité des jeunes montréalais.es de 17 à 30 ans » portant sur l'enjeu de mobilité durable.

Le lancement s'est déroulé en présence de Madame Cathy Wong, présidente du conseil municipal, et de Madame Laurence Lavigne-Lalonde, membre du comité exécutif et responsable de la transparence, de la démocratie, de la gouvernance, de la vie citoyenne et d'Espace pour la vie.

Cet avis s'inscrit dans le contexte d'élaboration du second Plan de transport de la Ville de Montréal. Il vise à bien identifier les habitudes de transport des jeunes Montréalais.es, les freins à leurs déplacements et leurs besoins. D'une part, le CjM espère qu'il permettra à la Ville de Montréal de porter une plus grande attention aux enjeux présents et futurs liés la mobilité durable. D'autre part, il présente seize recommandations permettant non seulement de mieux répondre aux besoins des jeunes Montréalais.es de 17 à 30 ans, mais d'assurer le prolongement futur de leurs pratiques en vue d'une mobilité durable.

Le CjM recommande, entre autres, que :

la STM améliore la desserte du transport en commun sur l'île de Montréal en :

permettant l'ouverture des différentes lignes de métro jusqu'à 1h30, tant la semaine que la fin de semaine;



augmentant le nombre et la fréquence des autobus de nuit ou, en conservant durant la nuit les trajets réguliers de jour;



conservant ou développant des lignes « express » en dehors des heures de pointe, et ce, jusqu'à 22h, notamment pour faciliter les déplacements vers les extrémités de l'île.

la Ville de Montréal collabore avec les arrondissements pour mettre en place des politiques de transports durables reflétant leur réalité et leurs besoins afin de réduire les inégalités d'accès au transport sur l'ensemble du territoire montréalais.

Madame Cathy Wong, présidente du conseil municipal, a tenu à souligner la remarquable participation des jeunes : « Bravo aux membres du CjM pour la mobilisation réussie des jeunes dans le cadre de cet avis. Ce sont 587 personnes de 17 à 30 ans qui ont été consultées via un important sondage web, soit près du double de l'objectif de départ. »

De plus, cet avis s'inscrit dans la résolution de la Ville de prendre des mesures pour amorcer la transition écologique, entre autres par l'amélioration des transports durables. « La mobilité durable est au coeur de nos préoccupations. Les recommandations du CjM seront étudiées avec attention pour mieux saisir et intégrer la perspective jeunesse », de renchérir Madame Laurence Lavigne-Lalonde.

Avec cet avis, le Conseil jeunesse veut faire entendre la voix des jeunes en matière de mobilité durable et affirmer que ce sujet est déterminant pour l'avenir du transport à Montréal. « Pour moi, la jeunesse constitue un levier de changement en matière de mobilité durable, il ne faut pas sous-estimer son influence. Les gestes posés pour le transport durable aujourd'hui sont cruciaux pour l'avenir de la mobilité à Montréal », relate la présidente du Conseil jeunesse de Montréal, Alice Miquet.

Le Conseil jeunesse de Montréal

Le Conseil jeunesse de Montréal a pour mandat de conseiller la mairesse et le comité exécutif sur toutes les questions relatives aux jeunes âgés de 12 à 30 ans et d'assurer la prise en compte des préoccupations jeunesse dans les décisions de l'Administration municipale. Pour plus d'informations sur les travaux et activités du Conseil jeunesse de Montréal : www.cjmtl.com.

