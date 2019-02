Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais - La ministre Danielle McCann désigne une accompagnatrice à la nouvelle présidente-directrice générale par intérim





QUÉBEC, le 20 févr. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, annonce aujourd'hui la nomination de Martine Couture à titre d'accompagnatrice à la nouvelle présidente-directrice générale (PDG) par intérim du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais (CISSS), Josée Filion. Rappelons que cette dernière était jusqu'à maintenant présidente-directrice générale adjointe de l'établissement, et qu'elle devient PDG par intérim à la suite du départ du PDG, Jean Hébert.

Le mandat d'accompagnement confié à madame Couture commence dès maintenant et se prolongera jusqu'au 28 juin prochain. Il consistera principalement à mettre en oeuvre les recommandations du rapport du mandataire spécial, Sylvain Gagnon, qui avait été nommé par la ministre, le 14 décembre dernier, afin de passer en revue et documenter certains enjeux soulevés par plusieurs partenaires. Ces enjeux concernaient notamment l'organisation des services, la disponibilité des ressources, la réponse aux besoins de la population, la gouvernance du CISSS et le déficit projeté pour l'année en cours.

Madame Couture possède une vaste expérience de gestion dans le réseau de la santé et des services sociaux. De 2015 à 2018, elle a occupé notamment le poste de PDG du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elle a été auparavant PDG de l'Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay?Lac-Saint-Jean de 2005 à 2015 et directrice générale du CH-CHSLD-CLSC Cléophas-Claveau de 1998 à 2005.

Citation :

« À la suite de l'analyse du rapport du mandataire spécial, nous avons décidé de prendre les mesures qui s'imposent afin de rectifier la situation et de soutenir l'équipe de direction du CISSS. Dans ce contexte, je suis persuadée qu'avec son expérience et son expertise, madame Couture saura contribuer à la mise en oeuvre des mesures de redressement nécessaires. Notre objectif à tous est d'apporter des correctifs efficaces et durables qui permettront d'offrir les meilleurs soins et services possible à la population. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Le rapport déposé par l'équipe de monsieur Gagnon contient les recommandations suivantes :

établir des liens de communication efficaces et soutenus avec les autorités régionales et les partenaires locaux;

favoriser et soutenir la mise en place d'un comité consultatif;

mieux coordonner les actions sur le territoire;

assurer une représentation des milieux au sein du conseil d'administration de l'établissement;

élaborer un plan de consolidation et de développement des services de proximité;

soutenir la direction du CISSS dans l'élaboration du projet de développement d'un nouveau centre hospitalier.

Liens connexes :

Pour prendre connaissance du contenu du rapport, il est possible de consulter la salle de presse du site Web du ministère de la Santé et des Services sociaux au www.msss.gouv.qc.ca/presse.

