JSC RAC MiG présente le nouveau complexe aéronautique MiG-35 lors du salon Aero India 2019





Le nouveau concept de service après-vente de PGSC UAC a été annoncé

BANGALORE, Inde, Feb. 20, 2019 /PRNewswire/ -- RAC MiG a présenté le nouveau complexe aéronautique MiG-35 lors du salon Aero India 2019 qui se déroule actuellement, exposant les avantages technologiques de l'avion de combat multirôle de génération 4++ via une diffusion en direct auprès de hauts fonctionnaires du ministère de la Défense. Le complexe aéronautique MiG-35 sera armé de nouveaux types de systèmes d'attaque aérienne guidés et non guidés qui offrent une efficacité maximale afin de réaliser des missions de combat contre des cibles dans les airs et au sol.

Le MiG-35 est doté des équipements suivants : un nouveau système de visée optronique à navigation intégrée avec un système de contrôle de l'armement, un nouveau complexe de communication aéroporté, un radar aéroporté sophistiqué à commande de phase active, ainsi qu'un système de contrôle numérique intégré.

Au cours de la présentation, Ilya Tarasenko, directeur général de JSC RAC MiG, a déclaré : « L'Inde est l'un de nos principaux partenaires étrangers. Les ingénieurs de MiG disposent d'une vaste expérience en matière de collaboration avec nos partenaires indiens, et ils comprennent clairement les besoins de la force aérienne indienne. Nous sommes prêts à fournir le complexe aéronautique MiG-35 à New Delhi dans des conditions exclusives. Celles-ci incluent des solutions techniques uniques et la possibilité de localiser la production de MiG-35 en Inde une fois que le lot initial d'avions aura été mis en service. Par ailleurs, l'achat et l'exploitation de l'avion de combat MiG-35 coûteront à la force aérienne indienne jusqu'à 20 % de moins que les offres similaires de nos concurrents directs. »

Évoquant l'importante modularité du MiG-35, Ilya Tarasenko a poursuivi : « Il n'est pas nécessaire de démonter l'avion, ni même une partie de celui-ci pour l'entretenir et le mettre à niveau ; il suffit de remplacer le module. En outre, le remplacement de l'unité de propulsion ne demande que 58 minutes en conditions réelles. »

En plus de détailler le nouveau complexe aéronautique MiG-35, Ilya Tarasenko a également annoncé le nouveau concept de service après-vente de la nouvelle société par actions publique United Aircraft Corporation (PJSC UAC). En vertu de ce concept, tous les équipements militaires et civils produits par les entreprises dépendant de l'UAC bénéficieront d'un service d'assistance à guichet unique à l'étranger. Ce concept permettra de réduire de manière importante les délais et les coûts à chaque étape du service après-vente, de la création de centres techniques à l'entretien en passant par les travaux de réparation. Il permettra également la création d'une norme unique pour la prestation de ces services.

JSC Russian Aircraft Corporation MiG (qui fait partie de PJSC UAC) est une entreprise à cycle intégral qui oeuvre à l'élaboration, à la production, à l'entretien, à la réparation et à la modernisation d'avions modernes, ainsi qu'à la formation de personnels navigants et d'ingénieurs. La gamme de produits RAC MiG inclut des complexes aéronautiques modernes, tels que le nouvel avion de combat multirôle MiG-35, les avions de combat de la gamme unifiée MiG-29K/KUB, les avions MiG-29M/M2, les avions d'interception profondément remaniés MiG-31BM, ainsi que les équipements d'entraînement. Les concepteurs des avions « MiG » travaillent sans relâche à la création de systèmes aéronautiques de nouvelle génération, avec et sans pilote. Ilya Sergeyevich Tarasenko est le directeur général de JSC RAC MiG.

