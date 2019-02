La prochaine génération de connectivité en vol est à nos portes alors que la Seamless Air Alliance annonce d'importants progrès





BARCELONE, Espagne, 20 février 2019 /CNW/ - La semaine prochaine, lors du Mobile World Congress, la Seamless Air Alliance dévoilera les progrès réalisés dans le cadre de sa mission qui consiste à mettre sur pied la connectivité en vol de prochaine génération. Ces progrès font suite à des débuts fulgurants pour l'Alliance, en effet, son nombre de membres a été multiplié par cinq depuis la première réunion tenue en juin l'an dernier. L'Alliance s'est dotée d'un nouveau laboratoire de recherche et continue de réaliser des progrès grâce à ses trois groupes de travail qui rédigent les spécifications associées à la technologie ainsi qu'à ses exigences et à son exploitation.

Ces développements représentent un énorme bond en avant vers l'objectif de rendre la connectivité aussi simple et agréable dans le ciel qu'au sol. La Seamless Air Alliance aura une place au kiosque d'Airbus (hall 6, kiosque 6G34) et dévoilera les dernières nouvelles concernant les spécifications qui ont été mises en oeuvre et diffusées à ses membres.

« À l'heure actuelle, l'expérience des passagers relative à la connectivité en vol demeure un grand défi technologique. Depuis le premier jour, nous sommes déterminés à remplir notre mission qui consiste à réunir les industries et les technologies pour rendre la navigation sur Internet en vol simple d'accès et agréable à utiliser », a déclaré Jack Mandala, chef de la direction de la Seamless Air Alliance.

« J'ai été extrêmement encouragé par l'enthousiasme et l'engagement dont nous avons été témoins ainsi que par l'élargissement des domaines d'expertise auxquels nous pouvons faire appel à mesure que de plus en plus d'entreprises et d'organisations nous rejoignent », a-t-il ajouté.

La mise sur pied de la Seamless Air Alliance a été annoncée lors du MWC 2018; depuis, l'Alliance s'est développée et compte aujourd'hui parmi ses membres vingt-trois entreprises qui emploient plus d'une centaine de personnes clés participant aux trois groupes de travail de l'Alliance, et leur nombre ne cesse d'augmenter.

Les membres fondateurs de la Seamless Air Alliance sont Airbus, Airtel, Delta Air Lines, OneWeb et Sprint, mais ils ont rapidement été rejoints par Air France KLM, Aeromexico et GOL Linhas Aereas Inteligentes ainsi que par des chefs de file technologiques mondiaux tels qu'Astronics, Collins Aerospace, Comtech, Cyient, iDirect, Inmarsat, Intelsat, Latecoere, Nokia et Panasonic.

Aujourd'hui, l'Alliance est heureuse d'annoncer l'adhésion de cinq nouveaux membres : Adaptive Channel, Etihad Airways, GlobalReach Technology, Safran, et SITAONAIR.

« Nous sommes extrêmement heureux que ces entreprises se joignent à la prochaine génération de connectivité en vol », a déclaré M. Mandala.

La Seamless Air Alliance permettra aux voyageurs qui montent à bord de n'importe quel vol, sur n'importe quelle compagnie aérienne, n'importe où dans le monde, d'utiliser leurs propres appareils pour se connecter automatiquement à Internet sans procédure de connexion compliquée ni de verrou d'accès payant à surmonter.

L'Alliance annonce également la publication d'une nouvelle étude sur les avantages économiques de la normalisation du marché de la connectivité en vol lors du Mobile World Congress. Ce rapport peut être téléchargé à l'adresse suivante : https://www.seamlessalliance.com/publications/.

L'Alliance se dirige rapidement vers une démonstration de cette technologie qui devrait avoir lieu plus tard en 2019 et prévoit un intérêt massif à Barcelone de la part de tous les acteurs de l'écosystème des communications.

Renseignements supplémentaires : Pour en savoir plus sur la Seamless Air Alliance et sur la façon d'en devenir membre, veuillez consulter le site www.SeamlessAlliance.com.

