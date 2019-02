Le système DriverFocus de Subaru nommé Meilleure technologie de sécurité 2019 selon l'AJAC





DriverFocus nommé Meilleure technologie de sécurité 2019 par l'AJAC

Le système novateur d'alerte aux distractions DriverFocus de Subaru peut intervenir en cas de manque d'attention ou de signes de fatigue du conducteur

MISSISSAUGA, ON, Feb. 20, 2019 /CNW/ - Subaru Canada, Inc. (SCI) annonce avec grand plaisir avoir reçu son plus récent prix en matière de sécurité décerné par l'Association des journalistes automobile du Canada (AJAC) dans le cadre du Salon international de l'auto du Canada. Subaru Canada est ravie que son système DriverFocus ait reçu le prix Meilleure technologie de sécurité 2019 décerné par l'AJAC.

Le système novateur d'alerte aux distractions DriverFocus de Subaru, livrable sur la Forester 2019 et annoncé récemment sur la Legacy 2019, peut intervenir en cas de manque d'attention ou de signes de fatigue du conducteur. Piloté par un logiciel de reconnaissance faciale qui identifie les signes de fatigue ou de manque d'attention, le système exclusif dans le segment agit de concert avec la technologie EyeSight de Subaru afin de réduire les risques de collision. Avec l'aide d'une caméra fixée sur le tableau de bord, DriverFocus peut reconnaître jusqu'à cinq conducteurs et mémoriser pour chacun la position du siège et l'angle des rétroviseurs, entre autres.

« Les Prix de l'innovation sont désormais décernés dans les catégories sécurité, conscience verte et technologie », a déclaré Mark Richardson, président, Association des journalistes automobile du Canada. « C'est l'occasion pour nous de reconnaître les meilleurs produits automobiles et les plus novateurs parmi tous les nouveaux produits proposés aux automobilistes canadiens. »

« Notre engagement envers la sécurité demeure une priorité absolue à mesure que notre marque se développe et évolue pour répondre aux besoins de la clientèle », a déclaré Yasushi Enami, président du conseil, président et chef de la direction de Subaru. « Ce prix AJAC représente un magnifique témoignage à l'égard des principaux paliers de Subaru qui continue d'accorder la priorité à la sécurité des conducteurs Subaru et de tous les usagers de la route. »

En 2018, les membres de l'AJAC ont choisi 30 innovations automobiles à titre de candidates aux Prix de l'innovation. Les prix sont octroyés par un panel de neuf journalistes automobiles, tous spécialistes en technologie. Les journalistes examinent d'abord les descriptions présentées et établissent une courte liste de finalistes dans chaque catégorie à partir des résultats de leur examen. Fin octobre, ils assistent à des exposés livrés par les représentants des constructeurs choisis et posent des questions. Ils votent ensuite une deuxième fois par vote secret.

À l'instar du programme de prix Voitures canadiennes de l'année, les votes sont compilés et authentifiés par la firme comptable KPMG.

