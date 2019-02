KPMG acquiert PWGL, un important cabinet d'audit à Montréal





Cette acquisition permet à KPMG Entreprise d'accroitre sa présence au Québec

MONTRÉAL, le 20 févr. 2019 /CNW/ - KPMG au Canada annonce l'acquisition de PWGL Inc., un cabinet comptable bien établi à Ville Mont-Royal.

« Nous sommes heureux d'accueillir PWGL au sein de la famille KPMG », affirme Benoit Lacoste Bienvenue, Associé directeur, Province de Québec, KPMG au Canada. « Nos organisations partagent une vision commune : offrir aux clients des conseils, des outils et des approches pour s'adapter et croitre dans un contexte d'affaires en constante évolution. L'équipe ainsi que la clientèle bien établie de PWGL constitueront un atout pour KPMG au Québec et nous permettront d'offrir un service plus complet à nos clients de KPMG Entreprise. »

Dov Wolman et Jean-Paul Peries et William Grzywacz et Mark Strohl de PWGL rejoignent ainsi KPMG. Les employés de PWGL continueront poursuivront leurs activités à partir de leur bureau actuel sur la rue Ferrier à Ville Mont-Royal.

« Nous sommes heureux de faire partie d'une organisation d'envergure mondiale comme KPMG - qui partage également nos valeurs et notre engagement envers les petites et moyennes entreprises privées, explique M. Wolman. Nous continuerons de fournir à nos clients existants un service personnalisé afin de les aider à tirer profit des défis et des opportunités auxquels ils font face quotidiennement. En se joignant à la famille KPMG, ils bénéficieront maintenant en plus de la vaste expérience en audit, en fiscalité et en services-conseils d'un cabinet d'envergure internationale. Nous nous réjouissons de franchir cette nouvelle étape et renforcer notre capacité à toujours mieux accompagner nos clients. »

« L'ajout d'un nouveau bureau de KPMG à Ville Mont-Royal représente une occasion unique pour les employés de bénéficier de la structure, des ressources et de la formation qu'un Big Four peut offrir, tout en évoluant dans un environnement axé sur la proximité d'un cabinet de taille moyenne », ajoute M. Lacoste.

