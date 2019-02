BRP acquiert certains actifs d'Alta Motors suivant son intérêt soutenu dans l'exploration de nouvelles énergies





VALCOURT, Québec, 20 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- BRP (TSX: DOO, NASDAQ: DOOO) annonce avoir procédé à l'achat de certains actifs de Faster Faster Inc. (Alta Motors) suivant son intérêt soutenu dans les nouvelles technologies et autres sources d'énergie dans l'industrie des sports motorisés.



Cette acquisition1 inclut certaines propriétés intellectuelles, brevets et quelques biens d'équipements de l'ancienne entreprise manufacturière et de design de motocyclettes entièrement électriques. Il s'agit pour BRP d'une occasion qui s'ajoute à ses efforts en matière de recherche et développement dans ce champ d'expertise en plein essor. BRP n'a aucun intérêt à reprendre les opérations de Alta Motors et se dégage de toute responsabilité financière.

Reconnue pour repousser les limites de l'innovation dans le but d'améliorer l'expérience de conduite, BRP est constamment à l'affût de la prochaine génération de solutions pour l'industrie des sports motorisés. BRP a déjà commercialisé des véhicules électriques côte à côte pendant plusieurs années, a créé des prototypes hybrides et électriques de véhicules Spyder de Can-Am et est actuellement impliquée dans le karting électrique avec Rotax.

À propos de BRP

Nous sommes un chef de file mondial dans le domaine des véhicules récréatifs motorisés et des systèmes de propulsion; notre succès se base sur plus de 75 ans d'ingéniosité et une attention obsédée sur le client. Notre gamme de produits de pointes comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines Sea-Doo, les véhicules routiers et hors route Can-Am, les systèmes de propulsion marins Evinrude et Rotax, de même que les moteurs Rotax pour karts, motocyclettes et petits avions. Nous concevons également notre propre gamme dédiée de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'améliorer votre expérience de conduite. Nos revenus annuels de 4,5 milliards de dollars canadiens proviennent de ventes dans plus de 100 pays, et notre main-d'oeuvre se compose de plus de 10 500 personnes déterminées et débrouillardes.

www.brp.com

@BRPnouvelles

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Evinrude, Rotax, Can-Am, Spyder et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Pour renseignements :



Elaine Arsenault

Conseillère principale, relations avec les médias

elaine.arsenault@brp.com

1 BRP a acheté ces actifs dans le cadre d'un processus de cession au profit des créanciers.

Communiqué envoyé le 20 février 2019 à 16:15 et diffusé par :