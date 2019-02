Knight Therapeutics et Triumvira Immunologics annoncent triomphalement une entente de crédit de relais garanti et de licence





MONTRÉAL et AUSTIN, Texas, et HAMILTON, Ontario, 20 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) (« Knight »), une société canadienne pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l'acquisition, l'obtention sous licence, la vente et le marketing de produits pharmaceutiques, a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente de crédit de relais garanti et de licence exclusive avec la société privée Triumvira Immunologics Inc. (« Triumvira »). Le prêt garanti de 5 millions de dollars américains a un terme d'un an et permettra à Triumvira d'accélérer ses activités pour introduire son programme innovateur dans les cliniques. En outre, Triumvira accordera à Knight une licence exclusive pour commercialiser les futurs produits approuvés de Triumvira pour le Canada, Israël, le Mexique et la Colombie, et TAC01-CD19 pour Israël, le Mexique, le Brésil et la Colombie.



« Nous sommes heureux d'aider Triumvira à accélérer le développement de sa nouvelle plateforme de conception de lymphocytes T pour s'attaquer au cancer », a déclaré Jonathan Ross Goodman, chef de la direction de Knight.

« Nous sommes tous deux ravis par la solution de Knight à nos besoins en financement à court terme et par notre partenariat avec Knight, qui est un distributeur éprouvé au Canada, en Israël et en Amérique latine », a affirmé le Dr Paul Lammers, président et chef de la direction.

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l'acquisition ou l'obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques novateurs destinés aux marchés canadien et internationaux distinctifs. Les actions de Knight se négocient à la TSX sous le symbole «?GUD?». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web au www.gud-knight.com ou www.sedar.com.

À propos de Triumvira Immunologics Inc.

Triumvira Immunologics, Inc. est une société se spécialisant en immunothérapie cofondée en 2015 par le Dr Jonathan Bramson à l'université McMaster et Bloom Burton & Co., avec la vision de développer de nouvelles thérapies aux lymphocytes T qui sont plus sécuritaires et efficaces que les traitements contre le cancer par thérapie génique actuels, incluant les thérapies par récepteur antigénique chimérique (CAR) et par récepteur de lymphocytes T modifiés. La technologie exclusive de coupleur d'antigènes des lymphocytes T de Triumvira exploite le récepteur naturel complet des lymphocytes T et est indépendante du complexe majeur d'histocompatibilité, permettant ainsi le développement de meilleures thérapies pour une plage plus grande de patients ayant des tumeurs malignes solides ou liquides, et pour des maladies autres que le cancer. Ayant des exploitations d'un bout à l'autre de l'Amérique du Nord, le siège social de Triumvira est à Austin, au Texas, et ses installations de recherche sont à Hamilton, en Ontario.

Énoncés prospectifs

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs et des prévisions pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l'objet d'une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l'exercice clos le 31 décembre 2017. Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d'actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en réponse à de nouveaux renseignements ou à des événements à venir, sauf si la loi l'exige.

