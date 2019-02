La campagne Voix vibrantes amplifie les points de vue des aînés sur les enjeux fédéraux





TORONTO, 20 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Des délégués de neuf organismes représentant plus de deux millions d'aînés et leurs familles rencontrent des députés à Ottawa aujourd'hui pour présenter les enjeux clés de leurs membres, soit la nécessité de mettre en oeuvre une stratégie nationale pour les aînés, de rendre le revenu de retraite plus sûr et de donner priorité à l'assurance-médicaments.

Dans le cadre de cette journée de représentation, les neuf organisations suivantes ont établi un partenariat sous la bannière du Réseau des voix vibrantes :

Association canadienne des enseignantes et des enseignants retraités (ACER-CART)

Association nationale des retraités fédéraux (Retraités fédéraux)

Associations de retraités des universités et collèges du Canada (ARUCC)

CARP/ACIR

Coalition canadienne de la santé

Enseignantes et enseignants retraités de l'Ontario (ERO/RTO)

Fédération canadienne des retraités

Fédération nationale des retraités

International Longevity Centre Canada

« Nous sommes ici à Ottawa aujourd'hui pour faire savoir aux députés que le Canada a besoin d'une stratégie nationale pour les aînés ? une stratégie qui optimise la santé, la sécurité financière et l'inclusion sociale, afin que tous les Canadiens puissent vieillir dans la dignité », a déclaré Jean-Guy Soulière, président de Retraités fédéraux.

« Au nom de notre bassin de membres combiné de deux millions d'aînés, nous nous adressons aujourd'hui à nos représentants élus pour leur dire que les Canadiens méritent une retraite sûre et digne, assortie d'une source de revenus garantie et suffisante », a enchaîné Gerry Tiede, vice-président de l'ACER-CART.

« Nous sommes ici pour représenter les voix vibrantes de nos membres actifs et engagés sur des questions d'importance pour tous les Canadiens », a poursuivi Martha Foster, présidente d'ERO/RTO. « Tous les Canadiens devraient avoir accès à un régime national d'assurance-médicaments universel, public, complet, accessible et transférable, ce qui réduirait les coûts et produirait une population en meilleure santé. »

Les délégués du Réseau des voix vibrantes, qui viennent de partout au Canada, ont plus de 20 rencontres prévues avec des députés tout au long de la journée. Ils assisteront également à la période des questions, où le groupe sera reconnu par la ministre des Aînés, Filomena Tassi.

Relations médiatiques

Andrew McGillivary

Directeur, Communications et marketing

Association nationale des retraités fédéraux

613-745-2559, poste 234

amcgillivary@retraitesfederaux.ca

Sylvia Link

Directrice, Marketing et communications

Les enseignantes et enseignants retraités de l'Ontario/Retired Teachers of Ontario

416-962-9488 | 1-800-361-9888

Slink@rto-ero.org

Une image accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/0f595354-13fb-4ced-abfa-ebf3bcddfda7

PDF disponible :http://resource.globenewswire.com/Resource/Download/8c52b144-2698-44d9-b783-55eb3550a2a3

Communiqué envoyé le 20 février 2019 à 16:05 et diffusé par :