Optimum Groupe financier célèbre son 50e anniversaire et rajeunit son image de marque





MONTRÉAL, 20 févr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Optimum Groupe financier est fier de célébrer 50 ans à bâtir l'avenir sur des valeurs solides. Dédié à la sécurité financière de ses clients depuis 1969, le Groupe d'envergure internationale est aujourd'hui diversifié en assurance, réassurance, actuariat conseil et gestion d'actifs.



En tournant une page de son histoire, Optimum Groupe financier dévoile une marque corporative rajeunie qui le propulse dans l'avenir. Cette nouvelle image évolutive rehausse des éléments clés de l'existant, tel que le symbole du nautile qui reflète l'expansion pondérée du Groupe afin d'assurer sa performance à long terme. Les noms de marque descriptifs des filiales permettront aux clients et partenaires d'affaires de reconnaître aisément leur secteur d'activité.

« Nos clients verront que l'évolution de notre marque s'inscrit dans la continuité et la pérennité, tout en restant fidèle à notre standard d'excellence et nos relations de proximité », affirme Anabelle Blondeau, présidente et chef des opérations, Groupe Optimum inc. « La conjoncture des célébrations du 50e anniversaire, notre vision d'un Groupe unifié, et des valeurs bien ancrées chez nos employés confirment le moment choisi pour rajeunir la marque. »

« Gilles Blondeau a fondé son cabinet d'actuaires en 1969, avec une réelle volonté de bâtir un groupe financier, tout en servant au quotidien ses clients avec compétence, rigueur et créativité », affirme Jean-Claude Pagé, président du conseil et chef de la direction, Groupe Optimum inc. « Cinquante ans plus tard, nous continuons son travail et la génération suivante de dirigeants veille toujours à la pérennité du Groupe dans un monde en perpétuel changement. »

Optimum Groupe financier a pour mission d'accroître la sécurité financière de ses clients par la qualité de ses produits et services ainsi que par son approche personnalisée, et de créer de la valeur pour ses partenaires d'affaires et actionnaires en appuyant le talent et l'épanouissement de tous les membres de son équipe.

À propos d'Optimum Groupe financier

Fondé en 1969, Optimum Groupe financier est un groupe financier diversifié et privé d'envergure internationale qui exerce ses activités dans les secteurs de l'assurance vie, de l'assurance générale, de la réassurance de personnes, de l'actuariat conseil, de la gestion financière et de placements, et de l'immobilier. Le Groupe compte plus de 575 employés dans des holdings et des filiales opérant principalement à travers le Canada, aux États-Unis et en France. www.groupe-optimum.com.

Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec :

Stéphanie Alison Berthiaume

Directrice, Communications et culture

Groupe Optimum inc.

+1 514 288-2010

SBerthiaume@Groupe-Optimum.com







