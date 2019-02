Le gouvernement du Canada accueille deux nouveaux membres au sein du Comité consultatif canadien sur les armes à feu





OTTAWA, le 20 févr. 2019 /CNW/ - Le fait de soutenir l'établissement d'un régime à jour sur les armes à feu aide à assurer la sécurité des Canadiens et à promouvoir la possession responsable des armes à feu. La réunion d'aujourd'hui du Comité consultatif canadien sur les armes à feu a permis d'échanger sur un éventail de questions connexes.

En outre, l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a annoncé aujourd'hui la nomination de deux nouveaux membres : l'honorable Wallace Oppal, Q.C., qui a été nommé à titre de nouveau président, et Mme Christine Creyke, qui a été nommée à titre de membre. M. Oppal a occupé les fonctions de procureur général et de ministre du Multiculturalisme de la Colombie-Britannique, en plus de siéger à la Cour suprême de la Colombie-Britannique de 1985 à 2003. Mme Creyke est membre d'une collectivité autochtone du Canada et occupe le poste de directrice générale des Terres au sein du gouvernement central des Tahltans. Dans le cadre de ses fonctions, elle est responsable de la gestion de l'environnement, de la faune et des ressources sur l'ensemble du territoire. M. Oppal et Mme Creyke ont participé à leur première réunion du comité aujourd'hui.

Le Comité fournit au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile différents conseils concernant la prise de mesures pragmatiques pour renforcer les politiques, les lois et les règlements en matière d'armes à feu au Canada. Son programme prévoit donner à ses membres la possibilité de relever de nouveaux problèmes relativement au régime des armes à feu. Ces membres comprennent des utilisateurs d'armes à feu, des agriculteurs, des responsables de l'application de la Loi, des défenseurs de la santé publique, des membres de communautés autochtones et des représentantes d'organisations de femmes.

Citations

« Le Comité consultatif sur les armes à feu fournit des conseils pratiques pour aider à améliorer les politiques du Canada en matière d'armes à feu. Wallace Oppal et Christine Creyke intégreront leur inestimable expérience et expertise à ces travaux importants et aideront à éclairer l'établissement de nouvelles mesures visant à rendre notre pays moins vulnérable au fléau de la violence armée, tout en faisant preuve d'équité envers les propriétaires et les entreprises d'armes à feu responsables qui respectent la loi. »

- L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

Les faits en bref

Le Comité est formé d'un maximum de 15 membres ayant été nommés par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. Les membres siègent au sein du comité pour un mandat de deux ans.

Il s'agit de la cinquième réunion du comité depuis le renouvellement du Comité en 2017.

Liens connexes

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Communiqué envoyé le 20 février 2019 à 15:51 et diffusé par :