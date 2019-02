Les meilleures innovations automobiles 2019 dévoilées par l'Association des Journalistes Automobile du Canada





Les gagnants célébrés au Salon international de l'automobile du Canada à Toronto.

TORONTO, le 20 févr. 2019 /CNW/ - L'Association des Journalistes Automobile du Canada (AJAC) a dévoilé aujourd'hui les gagnants des Prix de l'Innovation 2019 lors du Salon international de l'automobile du Canada à Toronto. Les gagnants sont :

Meilleure nouvelle technologie verte - Infiniti pour la motorisation VC-Turbo.

Meilleure nouvelle technologie de sécurité - Subaru pour le système DriverFocus.

Meilleure innovation technique - Mercedes-Benz pour le système Mercedes-Benz User Experience (MBUX).

« Les Prix de l'Innovation soulignent désormais les innovations en sécurité, sensibilisation environnementale et technologiques, » dit Mark Richardson, président de l'Association des Journalistes Automobile du Canada. « C'est une occasion de célébrer les plus récentes innovations automobiles offertes sur le marché canadien. »

En 2018, l'AJAC avait mis en nomination 30 différentes innovations automobiles. Un jury composé de neuf journalistes spécialisés en technologies automobiles avait choisi les gagnants. Ils avaient révisé les dossiers de chacune des technologies individuellement puis avaient établi une liste de finalistes dans chaque catégorie. À la fin du mois d'octobre, ils se sont réunis lors d'une journée de présentation et de consultation auprès des représentants des constructeurs finalistes. Les juges ont ensuite voté une seconde fois de façon anonyme.

Tout comme pour le programme de la Voiture canadienne de l'année, les votes ont été compilés et certifiés par la firme KPMG.

La motorisation VC-Turbo d'Infiniti est la première motorisation de production à taux de compression variable et l'un des moteurs à combustion interne les plus sophistiqués jamais créés. Après 20 ans de développement, le système représente une avancée majeure dans le domaine des moteurs à combustion interne. Cette motorisation produit la puissance d'un moteur 2,0L turbocompressé de haute performance tout en offrant un haut rendement éconergétique.

Le système DriverFocus de Subaru utilise une caméra orientée vers le visage du conducteur combiné à un logiciel de reconnaissance faciale afin d'identifier les signes de fatigue ou d'inattention. Lorsque le conducteur commence à perdre sa concentration, le système DriverFocus transmet une alerte pratique, comme s'il s'agissait d'un copilote automatique.

Le système MBUX de Mercedes-Benz utilise l'intelligence artificielle afin de s'adapter à l'utilisateur, créant ainsi un lien émotif entre le véhicule, le conducteur et les passagers. Le système inclut un écran tactile haute-définition, l'affichage de la navigation avec technologie de réalité augmentée, un système de commandes vocales intelligent avec reconnaissance vocale naturelle, activé par le mot-clé « Hey Mercedes ».

