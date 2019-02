Avis aux médias - Implantation des maternelles 4 ans universelles - Experts et organisations de la société civile s'associent pour une proposition ambitieuse

Qui

Experts et chercheurs M. Camil Bouchard , professeur retraité de l'UQAM et auteur du rapport Un Québec fou de ses enfants

Mme Caroline Bouchard, professeure titulaire au département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage de l'Université Laval

M. Marc Boucher, président de l'Association des enseignantes et enseignants en technique d'éducation à la petite enfance (AEETÉE)

, présidente de l'Association des cadres des CPE (ACCPE) Mme Geneviève Bélisle , directrice générale de l'AQCPE

Mme Line Camerlain, 1re vice-présidente de la CSQ

Mme Véronique De Sève, 3e vice-présidente de la CSN

Mme Jocelyne Gamache, directrice générale du Regroupement des CPE de Ile-de-Montréal

Mme Élise Paradis, directrice générale du Regroupement des CPE des régions de Québec et Chaudières-Appalaches

Mme Claudette Pitre-Robin, directrice générale du Regroupement des CPE de la Montérégie (RCPEM)

Mme Lucie Thériault, directrice générale du Regroupement des CPE des régions des Cantons-de-L'Est et 04-17