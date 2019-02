Zain choisit le RAN ouvert de Parallel Wireless pour moderniser l'infrastructure 2G et 3G existante





Le tout premier RAN ouvert unifié et virtualisé au monde pour les 2G, 3G, 4G et 5G apportera de l'efficacité et des économies de coûts

NASHUA, New Hampshire, 20 février 2019 /CNW/ - Parallel Wireless, Inc., le leader de la prestation de la toute première solution logicielle réseau bout en bout unifiée au monde pour l'ensemble des G (2G, 3G, 4G et 5G), annonce aujourd'hui que Zain, l'innovateur de premier plan en matière de télécommunications mobiles au sein de huit marchés du Moyen-Orient et de l'Afrique, a choisi Parallel Wireless pour moderniser les réseaux 2G et 3G existants et apporter de l'efficacité opérationnelle.

Selon le rapport de la GSMA, les connexions mobiles à large bande au Moyen-Orient et en Afrique du Nord ont atteint la parité avec la 2G avant la fin de 2016, alors que la 3G est devenue la technologie mobile dominante à la fin de l'année dernière. Cela a créé un problème pour les exploitants locaux de réseau téléphonique mobile, les contraignant ainsi à prendre en charge les deux technologies alors qu'ils doivent en parallèle préparer leurs réseaux pour la 4G et la 5G.

L'un des principaux objectifs de l'initiative de modernisation de Zain est de virtualiser complètement les réseaux 2G et 3G au moyen de l'architecture mobile unifiée de Parallel Wireless pour les 2G/3G/4G/5G, ce qui permet non seulement de profiter d'économies de coûts et d'apporter de l'efficacité opérationnelle, mais aussi de rendre ses réseaux compatibles avec la 4G et la 5G.

Qu'est-ce qui rend unique la solution RAN ouvert de Parallel Wireless?

La solution virtualisée RAN ouvert multitechnologique et innovante de Parallel Wireless subdivise les composantes matérielles et logicielles, de manière à rendre les déploiements faciles et abordables pour l'installation, l'entretien et la mise à niveau de toute technologie d'avenir grâce :

Au CWS (Converged Wireless System), soit la station de base tout-en-un, multitechnologique, définie par logiciels et fondée sur le GPP ayant permis à Zain de remplacer des systèmes 2G et 3G du passé, qui permet d'exploiter simultanément la 2G et la 3G depuis la même station de base et qui fournit des services voix-données de qualité supérieure aux clients de Zain. Les noeuds CWS multitechnologiques sont faciles à déployer et à entretenir et permettent une évolution technologique claire de la 2G vers les 3G/4G/5G. De plus, en utilisant des mailles sans fil résilientes pour les liaisons terrestres, le CWS élimine le besoin d'assurer un transport plus dispendieux.

Au HNG (HetNet Gateway), soit une plate-forme logicielle « ALL G » qui virtualise l'ensemble des fonctions fondamentales et « ALL G RAN » (p. ex. vBSC pour la 2G, vRNC pour la 3G, de petites cellules et des passerelles essentielles pour la 4G) afin de réduire le coût du RAN en simplifiant et en automatisant les réseaux de type « ALL G ». Elle permet aussi une mobilité sans faille et une faible latence, offrant la meilleure expérience abonné aux clients de Zain qui se servent aujourd'hui de la 2G et de la 3G, et qui utiliseront la 4G et la 5G de demain. Le logiciel HNG rend possible une architecture RAN ouvert en utilisant des interfaces ouvertes et normalisées pour relier les composantes du réseau. En conséquence, il simplifie et automatise la gestion du réseau ainsi que l'intégration des nouveaux produits RAN dans le noyau du réseau avec SON en temps réel.

Citations d'appui

Hisham Allam, directeur de la technologie de Zain Group, soutient : « Nous croyons que le RAN ouvert virtualisé offre des possibilités extraordinaires de croissance pour Zain, ce qui lui permettra de réduire les coûts et de stimuler de nouvelles hausses des recettes. Le fait que nous ayons choisi Parallel Wireless à titre de partenaire stratégique nous permet de mettre sur pied un réseau efficace, rentable et unifié pour mieux servir notre clientèle grâce à des vidéos, à des jeux, à des soins de santé, à l'Internet des objets et à des services éducatifs. Parallel Wireless fournit un degré d'expertise et d'innovation à l'échelle du vRAN ouvert unifié et entièrement virtualisé qui nous a permis d'enregistrer des économies significatives. »

Amrit Heer, chef du développement des affaires pour l'Europe et le Moyen-Orient à Parallel Wireless, affirme : « Les opérateurs de télécommunications des six continents ont pris conscience des avantages transformateurs permettant de faire des économies que le RAN ouvert virtualisé de Parallel Wireless peut représenter pour leurs réseaux et pour leur bénéfice net. Nous nous réjouissons de nous associer à Zain, un exploitant véritablement innovant qui est un pionnier dans sa région et qui souhaite offrir un réseau unifié permettant à sa clientèle de profiter de nouveaux services fournis par l'ensemble des générations technologiques, soit les 2G, 3G, 4G et 5G. »

À propos de Zain Group

Zain est la plus importante entreprise de télécommunications du Moyen-Orient et de l'Afrique, fournissant des services mobiles de voix et de données à plus de 49 millions de clients actifs en date du 31 décembre 2018. Jouissant d'une présence commerciale dans 8 pays, Zain mène ses activités au Koweït, à Bahreïn, en Irak, en Jordanie, en Arabie saoudite, au Soudan et au Soudan du Sud. Du côté du Liban, le groupe administre « touch » pour le compte du gouvernement. Au Maroc, Zain compte un intérêt de 15,5 % dans « INWI », par l'entremise d'une coentreprise. Zain est cotée à la Boursa Kuwait (symbole : ZAIN). Pour obtenir plus d'information, visitez le : www.zain.com.

À propos de Parallel Wireless

La mission de Parallel Wireless est de relier 4 milliards de personnes non connectées en repensant les réseaux. La solution bout en bout unifiée RAN ouvert pour 2G GSM, 3G UMTS, 4G LTE et 5G permet aux opérateurs de télécommunications de déployer n'importe quel réseau cellulaire G avec SON en temps réel aussi facilement et de manière aussi rentable que le Wi-Fi d'entreprise, que ce soit dans un cadre rural, professionnel, urbain dense, de sécurité publique, de communication entre machines, d'Internet des objets ou de villes intelligentes. La société collabore avec de nombreux exploitants de premier plan du monde entier et a été nommée le fournisseur le plus performant dans l'ensemble des G par Telefonica et Vodafone. L'innovation et l'excellence de Parallel Wireless dans les solutions virtualisées RAN ouvert multitechnologiques ont été saluées par 50 prix décernés par l'industrie, y compris une nomination MWC19 GLOMO pour la meilleure infrastructure de réseau mobile aux côtés de Huawei et Ericsson. Rejoignez Parallel Wireless sur LinkedIn et Twitter.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/795321/Parallel_Wireless_Logo.jpg

SOURCE Parallel Wireless

Communiqué envoyé le 20 février 2019 à 15:14 et diffusé par :