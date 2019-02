Avidity Sciencetm fête 50 ans d'excellence





WATERFORD, Wisconsin, 20 février 2019 /PRNewswire/ -- Avidity Science lance aujourd'hui son 50e anniversaire avec une année de célébration des réussites et faits marquants des 50 dernières années. Après des débuts modestes dans une petite ferme, Avidity Science, anciennement connue sous le nom d'Edstrom Industries, s'est élargie pour devenir un chef de file de l'innovation dans la communauté scientifique mondiale grâce à une combinaison unique de solutions d'assainissement et d'approvisionnement de l'eau, de surveillance de l'environnement et de services. Aujourd'hui, plus de 17 millions de robinets Edstromtm pour l'abreuvement des animaux sont en service dans le monde entier.

À propos de l'événement important du 50e anniversaire, le PDG Doug Lohse a déclaré : « Le même engagement pour la qualité et l'innovation instauré en 1969 par les créateurs de la société, Bill et Sylvia Edstrom, restera notre priorité alors que nous nous tournons vers les 50 prochaines années. Nous sommes fiers de notre rôle dans la recherche révolutionnaire et nous tenons à remercier sincèrement nos clients pour la confiance qu'ils ont placée dans Avidity Science. »

L'engagement d'Avidity Science pour la qualité et la sécurité se reflète dans la certification ISO 9001:2015 obtenue dans ses deux sites de production aux États-Unis et au Royaume-Uni. Avidity Science a reçu divers prix et distinctions, y compris lors des prix UK business awards, le prix Wisconsin Manufacturer of the Year et le fait d'être admis au sein d'un groupe d'entreprises privilégiées dans le Wisconsin ayant reçu le prix Safety and Health Achievement Recognition Program (SHARP), décerné par l'OSHA, récompensant les entreprises qui mettent en place un programme de sécurité exemplaire avec un taux de blessures et de maladies en dessous de la moyenne nationale pour leur classification industrielle.

Avidity Science célébrera son 50e anniversaire par une série de communications d'informations et d'événements spéciaux tout au long de l'année pour honorer et reconnaître les membres de l'équipe et les clients. Des annonces seront faites à propos des derniers développements de nouveaux produits et de nouveautés technologiques, telles que le lancement prochain de Watchdog EXtm, la nouvelle solution de contrôle et de surveillance proposée par Avidity Science. Des nouveautés continueront d'apparaître sur le site Web récemment remanié d'Avidity Science.

Joignez-vous à la fête et découvrez un demi-siècle d'histoire et de développements en visitant www.AvidityScience.com/50years. #50YEARS&BUILDING

À propos d'Avidity Science :

Avidity Science est un fabricant leader mondial et un fournisseur de systèmes automatiques d'abreuvement pour animaux, de systèmes de traitement et d'épuration de l'eau, de logiciels de surveillance de l'environnement et de matériel de laboratoire, au service de la communauté de la recherche scientifique. Située à Waterford, dans le Wisconsin, la société Avidity Science comprend les solutions d'abreuvement animal Edstrom, la société basée au Royaume-Uni connue précédemment sous le nom Triple Red et plus récemment CT Chemicals à Lebanon, dans l'Ohio.

Pour plus d'informations sur le 50e anniversaire et la société, rendez-vous sur : www.AvidityScience.com

