Montréal pour la justice sociale : des "loups-garant.e.s du filet social" demandent au Premier ministre de réinvestir





MONTRÉAL, le 20 févr. 2019 /CNW Telbec/ - Plus de 600 personnes se sont réunies devant le bureau du Premier ministre à Montréal pour réclamer un réinvestissement dans les services publics, les programmes sociaux et les groupes communautaires dès le premier budget du gouvernement de la CAQ. Cette action du Front régional d'action communautaire autonome (FRACA Montréal) s'inscrit à l'intérieur d'un appel de la Coalition Main rouge et de la campagne Engagez-vous pour le communautaire à souligner dans tout le Québec la Journée mondiale pour la justice sociale.

Déguisés en « loup-garant.e.s du filet social », les participant.e.s ont sillonné le Montréal souterrain à la recherche des moyens qui permettraient au gouvernement de répondre à leurs revendications. « Non seulement le gouvernement de François Legault a-t-il des surplus accumulés de 4,43 milliards de dollars, mais il a également à sa disposition des solutions fiscales qui lui permettraient d'aller chercher 10 milliards supplémentaires pour financer les services publics. Tout ce qu'il faut maintenant, c'est de la volonté politique afin d'améliorer le sort de la population. » d'expliquer Bruno Laprade, porte-parole du FRACA Montréal.

Les participant.e.s ont crié à "l'hurle-gence" de réinvestir, reprenant la fable des trois petits cochons pour rappeler la tirelire actuelle du gouvernement. Les organismes s'inquiètent des annonces de nouvelles compressions alors que l'État québécois nage dans les surplus. Selon eux, c'est l'occasion de faire le choix de renforcer le filet social, affaibli par des années d'austérité. Les organisations sociales craignent aussi que le gouvernement se prive de revenus en diminuant les contributions fiscales des plus riches et des entreprises, ce qui mettrait en péril le financement futur des services publics des programmes sociaux et de l'action communautaire autonome qui ont un urgent besoin de réinvestissement.

Alors que les consultations prébudgétaires du ministre des Finances Éric Girard se terminent et que le ministre Boulet annonce un Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire, il est temps que François Legault démontre son engagement envers la justice sociale en agissant dès le prochain budget. "C'est l'hurle-gence" rappelle le porte-parole du FRACA.

À propos

La Coalition Main Rouge et la campagne Engagez-vous pour le communautaire rassemblent plus d'une centaine de regroupements régionaux et provinciaux (communautaires, syndicats et étudiants), rejoignant à leur tour des milliers de groupes divers partout au Québec, oeuvrant dans des secteurs divers : centres de femmes, personnes âgées, aide aux familles, groupes de consultation budgétaire et de défense des droits dans le domaine de la consommation, du logement, de l'éducation populaire, en santé et services sociaux, enseignement, travailleurs et travailleuses des secteurs publics et privés, etc.

Le FRACA Montréal est une coalition de regroupements régionaux et de table de quartier servant d'antenne régionale à la campagne Engagez-vous pour le communautaire.

Les membres du comité de coordination du FRACA Montréal :

Corporation de développement communautaire Solidarités Villeray

Mouvement des personnes handicapées pour l'accès aux services (PHAS)

Réseau alternatif et communautaire des organismes en santé mentale (RACOR)

Réseau d'action des femmes en santé et services sociaux (RAFSSS)

Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM)

Regroupement des organismes communautaires famille de Montréal (ROCFM)

Table régionale des organismes volontaires d'éducation populaire de Montréal

(TROVEP)

SOURCE Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN)

Communiqué envoyé le 20 février 2019 à 15:06 et diffusé par :