Pour des projets d'infrastructures favorisant le vieillissement actif - Les ministres Marguerite Blais et Andrée Laforest lancent un appel de projets

QUÉBEC, le 20 févr. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Mme Marguerite Blais, et la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, sont fières d'annoncer le lancement d'un nouvel appel de projets. Les initiatives retenues permettront de favoriser le vieillissement actif grâce au Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA).

Les municipalités engagées dans la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) sont invitées à soumettre, d'ici le 15 mai 2019, leurs projets. Ceux?ci doivent viser à la réalisation de petits travaux de construction, de réfection ou d'agrandissement d'infrastructures dans le but d'améliorer la qualité de vie des aînés.

« Je suis très heureuse d'inviter les municipalités du Québec à nous faire connaître leurs intentions pour adapter les milieux de vie à la réalité et aux besoins évolutifs des aînés. Nous souhaitons poursuivre les efforts pour créer des environnements inclusifs à tous les âges de la vie, répondant ainsi au désir légitime des aînés de demeurer actifs, autonomes et ainsi contribuer au dynamisme de leur communauté le plus longtemps possible. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Nous remercions à l'avance les municipalités de placer le bien-être des aînés au coeur de leurs préoccupations et de nous soumettre des projets stimulants. En soutenant leurs actions, notre gouvernement témoigne de sa volonté d'offrir des services publics de qualité aux citoyens de tous âges dans toutes les régions du Québec. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Le développement et la gestion du PRIMADA sont le fruit d'une collaboration entre le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) et le Secrétariat aux aînés depuis 2010. Le Secrétariat aux aînés détient l'expertise quant aux enjeux associés au vieillissement de la population et le MAMH offre le soutien et la structure administrative nécessaires à l'octroi de l'aide financière.

La démarche MADA applique le concept du vieillissement actif préconisé par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Elle est fondée sur l'adaptation des politiques, des infrastructures et des services municipaux au vieillissement de la population, en vue d'optimiser les possibilités de bonne santé, de participation sociale et de sécurité contribuant à accroître la qualité de vie des aînés.

Rappelons que depuis 2009, plus de 900 municipalités et MRC se sont engagées dans une démarche MADA. Aujourd'hui, plus de 90 % de la population du Québec vit dans une municipalité ou une MRC amie des aînés.

