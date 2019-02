Planification en cours de la déconstruction de l'actuel pont Champlain





OTTAWA, le 20 févr. 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à renouveler les infrastructures essentielles qui contribuent à la croissance économique et au développement des collectivités de la grande région de Montréal et de l'ensemble du Canada.

Avec l'achèvement prochain du pont Samuel-De Champlain, le gouvernement du Canada annonce que la société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI) a été sélectionnée pour gérer le projet de déconstruction de l'actuel pont Champlain. Les travaux de déconstruction commenceront dans les mois suivants l'ouverture du pont Samuel-De Champlain à la circulation et devrait s'échelonner sur trois ans.

En 2017, PJCCI a commandé une étude d'avant-projet afin d'explorer les différentes options de déconstruction. Lors d'un breffage technique, PJCCI avait indiqué que le coût estimé pour le projet est de l'ordre 400 millions de dollars. Ce montant inclut notamment les travaux de déconstruction, la valorisation des matériaux, la mise en valeur des actifs ainsi que la rétention d'experts pour épauler PJCCI dans l'avancement du projet.

De plus amples détails sur la méthode retenue pour la déconstruction du pont seront disponibles au cours des prochains mois, ainsi que de la tenue de sessions d'information publiques.

Le pont Champlain est sécuritaire et il est surveillé en temps réel. Au cours des dernières années, PJCCI a mis en place un plan de renforcement efficace pour le pont Champlain. Ses mesures novatrices et son expertise de pointe dans la réfection de ces infrastructures ont permis d'assurer la sécurité de la structure du pont.

Citation

« De par son mandat, la société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain est la mieux placée pour entreprendre la déconstruction de l'actuel pont Champlain en raison de sa connaissance approfondie de cet ouvrage, de son expertise en ingénierie et de ses relations existantes avec les intervenants. J'ai aussi confiance que PJCCI fera une saine gestion des fonds publics tout en assurant la sécurité des opérations durant ce projet. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Au nom de la société Les Ponts Jacques Cartier et Champlain, je tiens à remercier le ministre Champagne, de la confiance qu'il témoigne à l'égard de notre organisation. Nous mettrons à profit notre expérience et notre expertise afin d'entreprendre ce projet ambitieux et unique qui sera réalisé suivant les grands principes du développement durable. »

Paul T. Kefalas, président du conseil d'administration de Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée.

Faits en bref

PJCCI est une société d'État dont le mandat est d'exploiter et d'entretenir plusieurs structures fédérales se trouvant dans la région de Montréal incluant le pont Champlain actuel, le pont Jacques-Cartier, le pont Honoré- Mercier (section fédérale), le tunnel de Melocheville , l'autoroute Bonaventure et l'Estacade du pont Champlain.

(section fédérale), le tunnel de , l'autoroute Bonaventure et l'Estacade du pont Champlain. Le projet de corridor du pont Samuel-De Champlain est construit en partenariat public-privé avec Signature sur le Saint-Laurent (SSL). En plus de la conception et de la construction du corridor, SSL sera responsable d'opérer celui-ci pour une période de 30 ans.

est construit en partenariat public-privé avec Signature sur le (SSL). En plus de la conception et de la construction du corridor, SSL sera responsable d'opérer celui-ci pour une période de 30 ans. Le pont Samuel-De Champlain ouvrira à la circulation au plus tard en juin 2019.

