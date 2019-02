Le ministre de l'Infrastructure du Canada se rendra à Windsor/Essex, en Ontario, et à Detroit, au Michigan, pour rencontrer des dirigeants de collectivités et d'entreprises locales et discuter des avantages du projet du pont international Gordie-Howe





WINDSOR, ON, le 20 févr. 2019 /CNW/ - Les Canadiens et les Américains profiteront de l'accroissement des échanges commerciaux grâce à l'investissement du gouvernement du Canada dans le projet du pont international Gordie-Howe. Le nouveau projet de pont créera de bons emplois pour la classe moyenne, assurera la circulation efficace des gens et des marchandises à la frontière, et procurera divers avantages aux collectivités locales.

Cette semaine, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, se rendra à Windsor et à Detroit pour rencontrer des dirigeants d'entreprises et de collectivités locales afin de discuter de l'importance stratégique et des avantages du projet du pont international Gordie-Howe, et de continuer à renforcer le partenariat entre le Michigan et le Canada.

Le 21 février, le ministre Champagne rencontrera à Windsor des dirigeants de collectivités et d'entreprises locales pour faire une mise à jour sur le projet du pont Gordie?Howe et pour discuter de leurs priorités économiques. Le ministre visitera également le chantier de construction du point d'entrée canadien.

Le 22 février, le ministre Champagne se rendra à Detroit, au Michigan, pour participer à une table ronde avec des représentants d'entreprises de Detroit et du Michigan afin de discuter du projet du pont Gordie-Howe.

Citations

« Le projet du pont international Gordie-Howe est un passage frontalier indispensable qui apportera de nombreux avantages importants à Windsor et à Detroit. Le pont contribuera à assurer la circulation sécuritaire et efficace des biens et des personnes entre le Canada et l'un de ses principaux partenaires commerciaux, les États-Unis. Le projet contribuera à la croissance de l'économie actuelle et à celle des générations futures. »

- François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada

Faits en bref

Le pont international Gordie-Howe assurera un raccordement direct vers les réseaux routiers existants des deux côtés de la frontière et favorisera le transport rapide, sûr et efficace des marchandises et des voyageurs. Le projet devrait être achevé d'ici la fin de 2024.

Le projet du pont international Gordie-Howe entre Windsor ( Ontario ) et Detroit ( Michigan ) est réalisé dans le cadre d'un partenariat public-privé (PPP) par l'Autorité du pont Windsor - Detroit (APWD), une société d'État canadienne à but non lucratif. L'APWD est responsable de la supervision et de la gestion de la construction et de l'exploitation du nouveau pont.

( ) et ( ) est réalisé dans le cadre d'un partenariat public-privé (PPP) par l'Autorité du pont - (APWD), une société d'État canadienne à but non lucratif. L'APWD est responsable de la supervision et de la gestion de la construction et de l'exploitation du nouveau pont. Bridging North America , le partenaire du secteur privé de l'APWD, s'attend à ce que le projet crée 2 500 emplois directs et de nombreux autres emplois indirects.

, le partenaire du secteur privé de l'APWD, s'attend à ce que le projet crée 2 500 emplois directs et de nombreux autres emplois indirects. Le plan Investir dans le Canada du gouvernement du Canada prévoit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans pour les infrastructures publiques partout au pays.

